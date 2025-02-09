الصور الأولي للمتهمة بقتل الطفلة ريماس بعد إحالة أوراقها للمفتي

حصلت "فيتو" على صور للمتهمة "جوى.ح.ع.ح، 52 عامًا" بعد إحالة أوراقها إلى مفتي الجمهورية، بعد صدور حكم محكمة جنايات طنطا بإعدامها بتهمة قتل الطفلة ريماس.و، 3 سنوات في جريمة هزت الرأي العام.

وكانت القضية بدأت في أكتوبر الماضي، عندما عُثر على جثة الطفلة داخل جوال بمياه ترعة القرشية في عزبة الخطيب مركز السنطة بـ محافظة الغربية وكشفت التحريات عن تورط المتهمة، التي اعترفت بارتكاب الجريمة بسبب خلاف بسيط مع والدة الطفلة حول "كيس مكرونة".

وبعد تحقيقات مكثفة، تم القبض على المتهمة التي أقرت بخطف الطفلة ريماس وقتلها داخل منزلها، ثم التخلص من الجثة عبر إلقائها في المياه بمساعدة "توكتوك".

وجاءت الصور التي حصلت عليها الجهات الأمنية لتعكس ملامح المتهمة أثناء مثولها للتحقيقات، وسط حالة من الغضب الشعبي والمطالبات بتحقيق العدالة للطفلة ريماس الضحية.

يُذكر أن المحكمة قررت إحالة أوراق المتهمة إلى مفتي الجمهورية للتصديق على حكم الإعدام، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم.

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