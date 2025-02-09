الأحد 09 فبراير 2025
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حوادث

الحبس عامين لـ ربة منزل في سرقة المواطنين بالشرابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنح الشرابية، بمعاقبة ربة منزل بالحبس عامين لاتهامها بسرقة المواطنين في الشرابية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة اعترفت بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب النشل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من مواطن يفيد سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمة وبتفتيشها عثر بحوزتها على ٤ هواتف محمول ومبلغ مالى وأقرت بارتكابها 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات بحوزتها متحصلات وقائع سرقات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة.

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محكمة جنح الشرابية الشرابية النيابة العامة

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