أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل مشاجرة الدقهلية وإضرام النيران بمنزل.. حقيقة فيديو دهس شخصين بأحد الطرق السريعة.. إحالة كبير معلمي الرياضيات بمدرسة دولية للمحاكمة بتهمة التحرش

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بمحافظة الإسكندرية.

شهدت قرية الرمادي قبلي التابعة لمركز إدفو، احتفالات واسعة من الأهالى القرية بعد تمكن أجهزة الأمن من القضاء على خط أسوان ويدعى “ موسى” ومعاونه بعد اشتباكات بالذخيرة الحية مع قوات الشرطة.

أصدر المستشار حازم حسين الجيزاوى رئيس الاستئناف رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، نحو 12 قرارا بشأن قرارات إدراج أرقام من 1 لـ 12 لسنة ۲۰۲٤ إدراج أحكام إرهابيين ومكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بشان رفع بعض أسماء الاشخاص من قوائم الكيانات الإرهابية وإدارج آخرين بقوائم الكيانات الإرهابية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله عدد من الأشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء، وقيام أحدهم بإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة على أحد المنازل بالدقهلية، وضبط مرتكبى الواقعة.

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن اصطدام سيارة "نقل" بشخصين يستقلان دراجة نارية والسير بهما أسفل السيارة بأحد الطرق السريعة، والزعم بكونها بالبلاد.

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 16 آخرين في حوادث متفرقة بالمنيا، اليوم الإثنين، وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية الى أماكن الحوادث.

أمرت النيابة الإدارية بإحالة كبير معلمي مادة الرياضيات بإحدى مدارس اللغات بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية تحرشه جنسيًا بإحدى تلميذات المرحلة الابتدائية، واعتياده ممارسة أفعال غير أخلاقية مع تلميذات وتلاميذ وطلاب المدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة.

باشرت نيابة شمال الجيزة التحقيق في مصرع رضيعة وإصابة ابنة عمها بجروح خطيرة، إثر اصطدام سيارة بهما خلال لهوهما أمام المنزل في منطقة الزيدية بأوسيم.



لقى عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة أسوان.

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط 5 أشخاص، بتهمة القيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار فى الدرب الأحمر.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.