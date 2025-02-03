الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية برفع بعض الأسماء وإدراج آخرين

أصدر المستشار حازم حسين الجيزاوى رئيس الاستئناف رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، نحو 12 قرارا بشأن قرارات إدراج أرقام من 1 لـ 12 لسنة ۲۰۲٤ إدراج أحكام إرهابيين ومكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بشان رفع بعض أسماء الاشخاص من قوائم الكيانات الإرهابية وإدارج آخرين بقوائم الكيانات الإرهابية.

قوائم الكيانات الإرهابية

وجاء أبرزها قرار إدراج رقم 1 لسنة ۲۰۲٤ قرارات إدراج أحكام إرهابيين بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۵ بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته ؛ وعلى قرار الإدراج رقم 3 لسنة ۲۰۲۳ إدراج إرهابيين الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى جنائي (بدر) بتاريخ ۲۰٢٣/٤/٢ في القضية رقم ٤٤٥٩ السنة ۲۰۱۵ جنايات حلوان المقيدة برقم ۳۲۱ لسنة ۲۰۱٥ كلى جنوب القاهرة المقيدة برقم ٤٥١ لسنة ۲۰۱٤ حصر أمن دولة عليا المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم تابع ( أ ) في 9 أبريل سنة ٢٠٢٣ ؛ ۸۳



وعلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٨ بشأن القضية رقم ٤٤٥٩ لسنة ۲۰۱۵ جنايات حلوان المقيدة برقم ٣٢١ لسنة ٢٠١٥ کلى جنوب القاهرة ؛وعلى الحكم البات الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ۱۹۰۷۱ لسنة ٩٢ قضائية بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٣ ؛ وعلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۱۸ بشأن القضية رقم ٤٤٥٩ لسنة ۲۰۱۵ جنايات حلوان المقيدة برقم ٣٢١ لسنة ٢٠١٥ کلى جنوب القاهرة ؛وعلى الحكم البات الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ١٣٤٥٠ لسنة ٩٣ قضائية بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٨ ؛ وعلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٠ بشأن القضية رقم ٤٤٥٩ لسنة ۲۰۱۵ جنايات حلوان المقيدة برقم ٣٢١ لسنة ٢٠١٥ كلى جنوب القاهرة ؛

قررنا الآتى: أولا - إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 3 لسنة ۲۰۲۳ إدراج إرهابيين ؛ المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم ۸۳ تابع ( أ ) في 9 أبريل سنة ٢٠٢٣ بالنسبة لكل من:

۱- محمد محمود محمد حسن.

- أحمد حنفى محمود شرف.

خالد رجب خليفة عبد الكريم.

- محمد أحمد عيد أحمد الحواش

ه إسماعيل فوزى إسماعيل شعبان.

٦- يونس عيد يونس فرج.

7-محمود حسن رمضان سراج.

8- أحمد كمال أحمد عبد الرحمن وذلك لصدور حكم نهائي بات بالبراءة قبلهم

ثانيا - إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 3 لسنة ۲۰۲۳ إدراج إرهابيين ؛ المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم ۸۳ تابع ( أ ) في 9 أبريل سنة ٢٠٢٣ بالنسبة للمتهم محمود عبد الرحمن عبد الوهاب على لصدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبله



ثالثا - إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت رقم 3 لسنة ۲۰۲۳ إدراج إرهابيين ؛ المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم ۸۳ تابع ( أ ) في 9 أبريل سنة ٢٠٢٣ بالنسبة لكل من:

۱ مجدى محمد إبراهيم إبراهيم

۲ محمود عطية أحمد عبد الغني.

عبد الوهاب مصطفى محمد مصطفى

- مصعب عبد الحميد خليفة عبد الباقي.

ه عبد الله نادر الشرقاوى الجميعي.

كما صدر قرار بإدراج نحو 121 متهمًا آخرين فى قوائم الكيانات الإرهابية.

ونشرت الجريدة الرسيمة، قرارات رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية برفع بعض الأسماء وإدارج آخرين.

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