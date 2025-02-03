مصرع عنصر إجرامى هارب من مؤبد عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بأسوان

لقى عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة أسوان.

مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة



وكانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان بمشاركة قطاع الأمن العام أكدت مكان تواجد (عنصر إجرامى شديد الخطورة – مطلوب التنفيذ عليه بأحكام بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " حيازة سلاح نارى، مخدرات سرقة بالإكراه، إتلاف عمدى".. ومطلوب ضبطه وإحضاره فى جناية "حريق عمد وشروع فى قتل ") بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته(بندقيتين " آلية، خرطوش" – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا جنائية.

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