الأمن يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة الدقهلية وإضرام النيران في منزل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله عدد من الأشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء، وقيام أحدهم بإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة على أحد المنازل بالدقهلية، وضبط مرتكبى الواقعة.



مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإضرام النيران

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله عدد من الأشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء، وقيام أحدهم بإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة على أحد المنازل بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه)، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وتبين قيامهم بارتكابها إثر خلافات بين أحدهم و(مالك المنزل، ونجليه و2 آخرين)؛ لسابقة تعديهم على نجل أحدهم وإحداث إصابته، قاموا على إثرها بإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة على المنزل "محل الواقعة".

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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