تحقيقات موسعة في مصرع رضيعة وإصابة ابنة عمها دهسًا بسيارة بأوسيم

باشرت نيابة شمال الجيزة التحقيق في مصرع رضيعة وإصابة ابنة عمها بجروح خطيرة، إثر اصطدام سيارة بهما خلال لهوهما أمام المنزل في منطقة الزيدية بأوسيم.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وباشرت التحقيق مع السائق المتهم، وأمرت بإجراء تحليل مخدرات له.

كما صرحت بدفن جثمان رضيعة، وأمرت بالاستعلام عن حالة ابنة عمها، المصابة عقب دهس سيارة لهما في مدينة أوسيم.

مصرع رضيعة وإصابة نجلة عمها



وتلقت طوارئ الصحة بلاغًا يفيد بوقوع حادث على طريق الزيدية - أوسيم، حيث صدمت سيارة طفلتين أثناء تواجدهما أمام المنزل، ما أسفر عن وفاة الطفلة البالغة من العمر سنة، وإصابة ابنة عمها البالغة من العمر 10 سنوات بإصابات متفرقة.

وتم نقل الطفلة المصابة إلى مستشفى أوسيم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ووضع جثة الرضيعة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الحادث.

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