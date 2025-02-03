مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو دهس سيارة نقل شخصين بأحد الطرق السريعة

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن اصطدام سيارة "نقل" بشخصين يستقلان دراجة نارية والسير بهما أسفل السيارة بأحد الطرق السريعة، والزعم بكونها بالبلاد.



فيديو دهس سيارة نقل شخصين والسير بهما أسفل السيارة بأحد الطرق السريعة

وأكد المصدر أن الواقعة حدثت بإحدى الدول الأجنبية خلال شهر ديسمبر العام الماضى، وتم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى، وقد أعلنت الجهات الأمنية بتلك الدولة عن ضبط مرتكب الواقعة آنذاك.. وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.

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