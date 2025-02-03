الإثنين 03 فبراير 2025
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حوادث

مصرع شخصين واصابة 16 آخرين في حوادث متفرقة بالمنيا

حوادث متفرقة بالطريق
حوادث متفرقة بالطريق الصحراوى

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 16 آخرين في حوادث متفرقة بالمنيا، اليوم الإثنين، وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية الى أماكن الحوادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي قبل دخول كارتة حلوان بين سيارتي ميكروباص من أطفيح محملين بشباب يعملون في شركة ملابس.

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وضمت قائمة المصابين: محمد أبو سريع محمود، ياسر رمضان عبد الغني، محمد رزق عبد الحافظ، بلال عبد التواب محمد إبراهيم، محمود حسانين بيومي، محمد سعيد كامل، أحمد محمد خليل  ومحمود عبد السلام عبد الوهاب “ متوفى”.

وكان اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، تلقى بلاغا من شرطة تأمين الطرق،  يفيد بمصرع سائق 48 سنة، مقيم بمحافظة بني سويف، في حادث تصادم نصف نقل رقم 6821 د ع بمقطورة رقم 9654 د أ ن، بسيارة نصف نقل رقم 8619 وب ر، نتيجة التصادم من الخلف، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، شمال قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.

كما شهد طريق الصعيد الصحراوي الشرقي وصلة البستان، أمام مركز سمالوط، انقلاب سيارة ربع نقل، نتيجة السرعة، مما تسبب في إصابة 6 أشخاص، مقيمين بقرية السريرية بالمنيا.

وشهد طريق المحيط أمام قرية ريدة بمركز المنيا انقلاب سيارة نقل، مما تسبب في إصابة 4 عمال، مقيمين بقرية بني أحمد بمركز المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبات، تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم نقل جثمان السائق إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي، وتحررت محاضر بالحوادث، وتولت النيابة العامة التصرف.

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