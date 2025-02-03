القبض على صاحب شركة بتهمة غسيل 50 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي بالإسكندرية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بمحافظة الإسكندرية.



غسـل 50 مليون جنيه حصيلة الإتجار النقد الأجنبى

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت التحقيقات ارتكاب غسل الأموال عن طريق (تأسيس الشركات والإستثمار فيها - شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية وكذا العقارات والأراضى والسيارات).



وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 50مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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