بداية مرعبة، أهداف مباراة تونس وأوغندا في كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو)

18 حجم الخط

كأس الأمم الإفريقية، استهل المنتخب التونسي مشواره في كأس أمم إفريقيا المقامة في المغرب ببداية مثالية وتمكن من الفوز على نظيره الأوغندي بنتيجة 3-1 مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

أهداف مباراة تونس وأوغندا في كأس إفريقيا 2025

وتقدم المنتخب التونسي عن طريق إلياس سخيري في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف إلياس العاشوري الهدفين الثاني والثالث لـ"نسور قرطاج" في الدقيقتين 40 و64.

إلياس عاشوري يسجل الهدف الثاني لتونس في شباك أوغندا 🇹🇳



2-0 تونس ❤️🤩✅

pic.twitter.com/enDblAq5de — كأس افريقيا CUP ™ (@_90TM) December 23, 2025

وتكفل دينيس أوميدي بتسجيل هدف أوغندا الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذا الفوز أنهى المنتخب التونسي لعنة المباريات الافتتاحية في البطولة بعد خمس نسخ لم يعرف فيها طعم الفوز.

وجاء تشكيل منتخب تونس أمام أوغندا كالتالي:

أيمن دحمان، علي العابدي، ديلان برون، منتصر الطالبي، يان فاليري، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري، إلياس السخيري، إلياس العاشوري، إلياس سعد، حازم المستوري.

مباراة تونس ضد أوغندا في كأس أمم إفريقيا

وادار مباراة تونس ضد أوغندا الحكم الجابوني تانجي باتريس ميبيام بمساعدة مواطنيه بوريس ديتسوجا وآبان ندونج، في حين سيكون بيار آتشو في تقنية الفيديو بمساعدة الكاميروني إيلفيس نجونجو.

واقيمت المباراة في الملعب الأولمبي بالرباط البالغة طاقة استيعابه 22 ألف متفرِّجًا، مساء اليوم الثلاثاء.

ترتيب المجموعة ال

ثالثة بعد فوز تونس

وكانت المباراة الثانية في المجموعة الثالثة شهدت فوز نيجيريا على تنزانيا بنتيجة 2-1، في وقت سابق من أمس.

وتصدر المنتخب التونسي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام نيجيريا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الرابع الأخير بفارق الأهداف أيضا خلف تنزانيا الثالثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.