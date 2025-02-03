الإثنين 03 فبراير 2025
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حوادث

القبض على المتهمة بقتل رضيعة أوسيم

متهمة، فيتو
متهمة، فيتو

ألقت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض علي المتهمة بقتل رضيعة بدائرة مركز شرطة أوسيم، وامام جهات التحقيق اعترفت المتهمة البالغة من العمر 17 سنة بارتكابها الواقعة بدون قصد، حيث قامت باصطدام رأسها بالحائط من كثرة بكائها في غياب والدتها التي ترعاها مقابل مبلغ مالي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نقل طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من عام للمستشفى، جثة هامدة، ووجود إصابة برأسها.

بإجراء التحريات تبين أن الطفلة المجني عليها أودعتها والدتها بمنزل صديقتها لرعايتها مقابل مبلغ مالي، وأثناء رعاية ابنة الصديقة البالغة من العمر 14 سنة، للطفلة، في غياب والدتها، صدمت رأسها بالحائط لبكاءها المستمر، مما أسفر عن وفاتها.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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قوات البحث الجنائي مركز شرطة أوسيم محضر لمديرية أمن الجيزة

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