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حوادث

ضبط عاطل يستولي على كروت الائتمان من المواطنين بالجيزة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

تمكن  قطاع الأمن العام ، من ضبط عنصر إجرامي بالجيزة؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على كروت الائتمان الخاصة بهم واستبدالها بأخرى بزعم مساعدتهم فى سحب المبالغ المالية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين خاصةً كبار السن والاستيلاء على كروت الائتمان الخاصة بهم واستبدالها بكروت أخرى بزعم مساعدتهم فى سحب المبالغ المالية من ماكينات الصراف الآلى، متخذًا من دائرة قسم شرطة العجوزة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه 9 وقائع بذات الأسلوب وتم بارشاده ضبط (مبلغ مالي "من متحصلات نشاطه الإجرامي" - 7 كروت ائتمان لبنوك مختلفة من المستولى عليها)،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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