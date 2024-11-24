بالأسماء، الجنايات ترفع 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية

حصل موقع فيتو على أسماء (٧١٦) شخصًا، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما برفع أسمائهم من قوائم الكيانات الإرهابية.

وهذه الأسماء هي:

وذلك في إطار توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.

مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.

وتنوه النيابة العامة إلى أنه جار مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.

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