الأمن المركزي يواصل توزيع المساعدات على المواطنين بالمناطق الأولى بالرعاية

واصل قطاع الأمن المركزي، فعاليات توزيع المساعدات العينية على المواطنين بالمناطق الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ73، ومشاركة لمبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك تأكيدا على الدور الوطني الذي يقوم به رجال الشرطة على المستويات الأمنية والاجتماعية والإنسانية.

توزيع المساعدات على المواطنين بالمناطق الأولى بالرعاية

وفى سياق متصل، يواصل رجال الشرطة مشاركة المواطنين الإحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة بمختلف محافظات الجمهورية عبر تنفيذ العديد من الفعاليات، قام ضباط وطلبة كلية الشرطة بتنظيم زيارات لعدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية لتوزيع هدايا على المرضى بالمستشفيات التى ساهمت فى رفع روحهم المعنوية.

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