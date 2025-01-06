الإثنين 06 يناير 2025
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم: محاكمة المخرج محمد سامي ..إحباط محاولة تهريب أسلحة نارية إلى داخل البلاد

أخبار الحوادث اليوم
أخبار الحوادث اليوم

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

شملت 26 بندقية و28 ألف طلقة، إحباط محاولة تهريب أسلحة نارية إلى داخل البلاد

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى إحباط محاولة جلب كمية من الأسلحة النارية والذخائرغير المرخصة للبلاد

الداخلية تنظم بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة الثانية


نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للفروسية (بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة الثانية) بوادي الفروسية للشرطة على ضفاف بحيرة عين الحياة بمنطقة عين الصيرة بالفسطاط بمحافظة القاهرة والذى يُعد صرحًا رياضيًا يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية.

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في حادث مروري بالطريق الأوسطي

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين في حادث اصطدام أتوبيس بالحاجز الخرساني على الطريق الدائري الأوسطي.

حارس أمن يسرق خزينة سيارة نقل أموال مكلف بحمايتها في عين شمس

 تمكن رجال المباحث القاهرة، القبض على حارس أمن فى شركة نقل أموال لسرقة خزينة السيارة بعملات محلية وأجنبية بمنطقة عين شمس.

تأجيل محاكمة المتهمين في خلية المرج الإرهابية لـ 20 يناير

أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة المتهمين في «خلية المرج الإرهابية»، لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 20 يناير الحالي.

تحويلات مرورية بمحور الأوتوستراد لتنفيذ أعمال القطار الكهربائي السريع

 قررت  الإدارة العامة للمرور القاهرة ، إجراء تحويلات مرورية بمحور الأوتوستراد لتنفيذ أعمال القطار الكهربائي السريع  "العين السخنة – الإسكندرية – العلمين بمطروح".

ضبط تشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
 

مقطع صادم يثير الغضب، لحظة الاعتداء بالضرب على طاقم تمريض مستشفى التبين المركزي (فيديو)

واقعة مستشفى التبين المركزي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر لحظة اعتداء عدد من الأشخاص على طاقم تمريض بمستشفى التبين المركزي، الأمر الذي أثار جدلًا وردود أفعال واسعة، بشأن وقعة الاعتداء على الطواقم الطبية داخل المستشفيات.

18 يناير، أولى جلسات محاكمة المخرج محمد سامي في التعدي علي مدير مركز صيانة

حددت النيابة العامة 18 يناير الجاري لنظر أولي جلسات محاكمة المخرج محمد سامي، المتهم بالتعدى على مدير مركز صيانة، كما أمرت النيابة بإحالة الأخير للمحاكمة بتهمة إتلاف سيارة المخرج.

النصب وزيادة المتابعين على فيس بوك هدفه، القبض على ضابط شرطة مزيف بالغربية

ألقت  أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على ضابط شرطة مزيف بمحافظة الغربية، بتهمة النصب على المواطنين عبر الفيس بوك.

 

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شملت 26 بندقية و28 ألف طلقة، إحباط محاولة تهريب أسلحة نارية إلى داخل البلاد

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ضبط عصابة تقودها سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالساحل

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