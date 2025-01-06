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حوادث

تحويلات مرورية بمحور الأوتوستراد لتنفيذ أعمال القطار الكهربائي السريع

تحويلات مرورية بمحور
تحويلات مرورية بمحور الأوتوستراد لتنفيذ أعمال القطار الكهربا

 قررت  الإدارة العامة للمرور القاهرة ، إجراء تحويلات مرورية بمحور الأوتوستراد لتنفيذ أعمال القطار الكهربائي السريع  "العين السخنة – الإسكندرية – العلمين بمطروح".

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال الجسم الترابى والأعمال الصناعية للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع "العين السخنة، الإسكندرية، العلمين بمطروح"، مما يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلى للوصلة من أمام الإرتكاز الأمنى بمدينة 15 مايو بالاتجاهين بطول 400 متر بمحور الأوتوستراد لربط الرصف الأسفلتى مع البلاطات الخرسانية الخاصة بالإرتكاز الأمنى ورفع كفاءتها.

 

وقال مصدر أمنى إن التحويلات تبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 15 /1 /2025 ولمدة "ثلاثة أشهر"، الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية.

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وأوضح المصدر أن ذلك سيتم على مرحلتين من بداية تنفيذ الأعمال كالتالي:

  • المرحلة الأولى: غلق الاتجاه القادم من الصعيد الشرقي إلى المعادى بطريق الأوتوستراد أمام ارتكاز أمنى 15 مايو بطول 400 متر مع إجراء تحويلة مرورية قبل منطقة الغلق إلى الجهة الأخرى للطريق مع تمهيد الطريق بعدد 5 حارات حتى لا يتم إعاقة الحركة المرورية وستستغرق تلك المرحلة مدة زمنية شهر ونصف من بداية الأعمال.
  • المرحلة الثانية: غلق الاتجاه القادم من المعادى إلى الصعيد الشرقي بطريق الأوتوستراد أمام ارتكاز أمنى 15 مايو بطول 400 متر مع إجراء تحويلة مرورية قبل منطقة الغلق إلى الجهة الأخرى للطريق، وستستغرق تلك المرحلة مدة زمنية شهر ونصف بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.
    ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
     

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