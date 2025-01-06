الداخلية تفتتح مقرًّا جديدًا للجوازات في مول العرب، تعرف على مواعيد العمل

افتتحت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق، منفذًا للجوازات بالمركز التجاري (مول العرب) بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

افتتاح مقر جديد للجوازات بمول العرب دون التقيد بمحل الإقامة



وحددت وزارة الداخلية، مواعيد العمل بالمقر الجديد؛ بحيث تبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً دون التقيد بالاختصاص المكاني لطالبي الخدمة.





يأتى ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى خاصة فى مجال الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر؛ وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وزيادة انتشارها بأرجاء الجمهورية وإستمرارًا لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر.

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