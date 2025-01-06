الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حارس أمن يسرق خزينة سيارة نقل أموال مكلف بحمايتها في عين شمس

حارس أمن بشركة نقل
حارس أمن بشركة نقل أموال يسرق الخزينة

 تمكن رجال المباحث القاهرة، القبض على حارس أمن فى شركة نقل أموال لسرقة خزينة السيارة بعملات محلية وأجنبية بمنطقة عين شمس.

حاميها حراميها.. حارس أمن بشركة نقل أموال يسرق خزينة السيارة فى عين شمس 
حاميها حراميها.. حارس أمن بشركة نقل أموال يسرق خزينة السيارة فى عين شمس 

سرقة خزينة سيارة نقل أموال فى عين شمس  

 وكان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا من مأمور قسم شرطة عين شمس يفيد بضبط (حارس أمن بإحدى شركات نقل الأموال) بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بسرقة مبلغ مالى "عملات أجنبية" من خزينة السيارة المعين حراسة عليها، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، هاتف محمول، عدد من الإيصالات).

سقوط تشكيل عصابي لسرقة بيانات عملاء البنوك في المنيا

ضبط 5 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر باستبدال مبلغ مالى عملات "أجنبية" من أحد الأشخاص "عامل بمحل أدوات كهربائية" أمكن ضبطه وبحوزته المبلغ المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة عملات محلية وأجنبية سرقة خزينة سيارة نقل أموال عين شمس قسم شرطة عين شمس شركات نقل الأموال

مواد متعلقة

سقوط تشكيل عصابي لسرقة بيانات عملاء البنوك في المنيا

ضبط 5 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط 8 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

تحويلات مرورية بمحور الأوتوستراد لتنفيذ أعمال القطار الكهربائي السريع

ضبط تشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين

تحرير 35 ألفا و720 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الداخلية تفتتح مقرًّا جديدًا للجوازات في مول العرب، تعرف على مواعيد العمل

تحرير 1210 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 41 سيارة ودراجة متهالكة
ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين 6 يناير 2025

ضحية التحرش بدار رعاية في مصر الجديدة: استغل إعاقتي وأجبرني على أمور غير أخلاقية

طرق الوقاية من الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري HMPV

كل ما تريد معرفته عن أحكام المسح على الخفين في البرد الشديد

وفاة والدة محمود تريزيجيه بعد تعرضها لوعكة صحية

موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة محمود تريزيجيه

لحظة إطلاق النار على حافلة إسرائيلية في قلقيلية ومقتل 3 مستوطنين (فيديو)

مارتن شورت يحاول سرقة خاتم خطوبة سيلينا جوميز في حفل جولدن جلوب (فيديو)

منوعات

المزيد

فيل يقتل سائحة إسبانية في تايلاند

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 6 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بفيلم وثائقي عن ميلانيا، أمازون تسعى لتحسين علاقتها مع ترامب

إيطاليا تعتزم إبرام صفقة بـ 1.6 مليار دولار مع سبيس إكس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 6 يناير 2025

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 5/1/2025

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

المزيد

انفوجراف

3 شروط أساسية للحصول على معاش العجز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللون الأخضر في المنام وعلاقته بالفرحة خلال الفترة المقبلة

كل ما تريد معرفته عن أحكام المسح على الخفين في البرد الشديد

ما المراد بـ«عالم الغيب والشهادة»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية