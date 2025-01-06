مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في حادث مروري بالطريق الأوسطي

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين في حادث اصطدام أتوبيس بالحاجز الخرساني على الطريق الدائري الأوسطي.

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بالطريق الدائرى الأوسطي.

وبالانتقال والفحص تبين اختلال عجلة القيادة من يد سائق أتوبيس رحلات على الطريق الدائري الأوسطي واصطدام بالحاجز الخرساني مما أسفر عن مصرع شخص وأصيب 14 آخرين.

وهرعت سيارات إسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية لطبيعتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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