10 أشخاص يقتحمون مستشفى التبين ويعتدون علي طاقم التمريض

شهد مستشفى التبين المركزي، واقعة مأساوية، بعدما أقدم 10 أشخاص، على الاعتداء علي طاقم التمريض، بسبب مشادة مع أحد المتهمين أثناء الكشف على نجله داخل المستشفى.

حرر حسن محمد شحاتة، ممرض بمستشفى التبين المركزي، محضرا بقسم شرطة التبين حمل رقم 13 أحوال، يتهم فيه عددا من الأشخاص، بالتعدي عليه بالضرب وإصابته بكدمات متفرقة بالجسد، بسبب مشادة أثناء قيام أحد المتهمين بالكشف علي نجله داخل المستشفى.

فيما يكثف ضباط مباحث قسم شرطة التبين جهودهم لضبط مرتكبي الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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