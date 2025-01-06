شملت 26 بندقية و28 ألف طلقة، إحباط محاولة تهريب أسلحة نارية إلى داخل البلاد

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى إحباط محاولة جلب كمية من الأسلحة النارية والذخائرغير المرخصة للبلاد



أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اعتزام (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة) جلب كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيدًا لترويجها على عملائهم.



إحباط محاولة جلب شحنة أسلحة نارية لداخل البلاد



وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وتتبع خط سير العنصرين وأمكن ضبطهمابالمنطقة الجنوبية وبحوزتهما (26 بندقية آلية –28 ألف طلقة نارية مختلفة الأعيرة).



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 6 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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