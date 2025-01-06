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حوادث

الداخلية تنظم بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة الثانية

الداخلية تنظم بطولة
الداخلية تنظم بطولة الجمهورية لإلتقاط الأوتاد

نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للفروسية (بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة الثانية) بوادي الفروسية للشرطة على ضفاف بحيرة عين الحياة بمنطقة عين الصيرة بالفسطاط بمحافظة القاهرة والذى يُعد صرحًا رياضيًا يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية.

 


ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادي الفروسية للشرطة، انعكاسًا لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ في مجال رياضة الفروسية وتوفير كافة السُبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية وخاصة أن الملاعب عقب تطويرها أسهمت في توفير الراحة للخيول فى الحركة.  

وفي ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى وسط أجواء إحتفالية وطنية بحضور أعضاء الاتحاد المصري للفروسية.. وقد حصل فريق اتحاد الشرطة على المركز الأول في منافسات البطولة.

 

ومن جانبهم أشاد المشاركون بالمستوى الراقى للتنظيم والتجهيزات المتوفرة في وادي الفروسية والتي أبرزت مهاراتهم في التقاط الأوتاد، خاصة أن هذه الرياضة تتطلب مهارة ودقة عالية.. ويستمر وادي الفروسية كأحد الصروح الرياضية الكبيرة فى مصر.

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جاء ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين وإيمانًا بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة لاسيما رياضة الفروسية.

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