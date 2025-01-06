مقطع صادم يثير الغضب، لحظة الاعتداء بالضرب على طاقم تمريض مستشفى التبين المركزي (فيديو)

واقعة مستشفى التبين المركزي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر لحظة اعتداء عدد من الأشخاص على طاقم تمريض بمستشفى التبين المركزي، الأمر الذي أثار جدلًا وردود أفعال واسعة، بشأن وقعة الاعتداء على الطواقم الطبية داخل المستشفيات.

الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى التبين

ويظهر الفيديو الصادم مجموعة من الأشخاص، تدخل مستشفى التبين المركزي، وتقوم بالاعتداء على طاقم التمريض بالمستشفى، ما أثار حالة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على ما يحدث داخل المستشفيات.

لحظة الاعتداء على طاقم تمريض مستشفى التبين، فيتو



وقال حسن شحاته، الممرض الذي تم الاعتداء بالضرب عليه في مستشفى التبين: "تعرضت للاعتداء اللفظي والجسدي من قبل عائلة كبيرة بمنطقة التبين، ودا كان بقسم طوارئ مستشفى التبين المركزي.. وقد قررت الاستقالة من هذه المهنة التي لا يحترمها المجتمع المصرى ولا يحترمها القطاع الصحى بشكل عام انتهى.."

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر البعض عن غضبهم قائلين: "هذا ليس متحرش أو لص، هو ممرض في شيفت طبيعي يعمل ما لا يقل عن ١٢ أو ١٨ ساعة، وتعرض للاعتداء الجسدي واللفظي من أي فئة في المجتمع بدون أي وجه حق.. هل هذا طبيعي... أين دور المستشفى أو نقابة التمريض من هذا الاعتداء...".

السر في الاعتداء على طاقم التمريض بمستشفى التبين

وعلق أحد النشطاء قائلًا: "عمري ما شفت خناقات بين أطقم طبية والناس في مكان بالعالم... ما الذي يدفع شخص للشجار مع أحد الممرضين، هل العيب في الطرفين أولا هل أصبح لدينا فوضى؟... ثانيا: كوادر التمريض غير مدربة ومؤهلة جيدًا سواء من الناحية الفنية الطبية أو من ناحية التعامل مع المرضى وأهلهم..."

ده مش متحرش او حرامي



ده ممرض في شيفت طبيعي بيشتغل اقل حاجة ١٢ ساعة او ١٨ ساعة عشان يتعرض للاعتداء الجسدي واللفظي من اي فئة في المجتمع بدون اي وجه حق وده بقى الطبيعي فعلا مش تصرف جديد



المستشفيات مبتاخدش حق حد

نقابة التمريض لا تسمع لا ترى ولا تتكلم الا بالباطل



هنسيبهالكم مخضرة pic.twitter.com/ki7FBzpOXg — باتمان عبدالرحيم (@thegoodnursee) January 5, 2025

وقال أحد النشطاء: " أنا اعرف صاحب الوقعة شخصيًا الرجل ذهب بابنته سخنة درجة حرارة وصلت أربعين وزوجته بجوار منه مجبسة رجلها، سأل على دكتور أطفال محدش رد عليه، رغم أن المستشفى فيها حضانة فرفع صوته ووصفهم بالإهمال.. وخرج الممرض وشتم الراجل... وكانت الواقعة".

وحكى أحد النشطاء عن تجربته فقال: "عمي محجوز في المستشفى، وبشوف ممرضين يهينون المرضي أمام عيني.. وعندما يبلغ المرضي أحد من أهله يأتي الرد بأن المريض يهلوس، ولم يهنه أحد وأنهم يتحملون ذلك لأنه مريض وليس على المريض حرج... أنا شاهدت ذلك بعيني...".

وعلق أحد النشطاء قائلًا: "أنا موظف أمن في مستشفى.. الحكاية إذا الحاله ما شفيتش بنتعرض للضرب... وإذا حدث الاعتداء عليك مضطر تأخد حقك... لأن مفيش حق بعدها لا ليك ولا ليه...".

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على تمريض مستشفى التبين

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية في القاهرة تفحص مقطع فيديو، يُظهر قيام ما يقرب من 10 أشخاص بالاعتداء على طاقم تمريض داخل مستشفى التبين المركزي بحلوان.

الاعتداء على طاقم تمريض مستشفى التبين، فيتو

وشهدت مستشفى التبين المركزي، واقعة صادمة، عندما قام نحو 10 أشخاص، بالاعتداء ضربًا على طاقم التمريض في المستشفى، وذلك بسبب حدوث مشادة مع أحد الأشخاص أثناء الكشف عن ابنته داخل المستشفى.

وقام الممرض في مستشفى التبين المركزي حسن محمد شحاتة، بتحرير محضر بقسم شرطة التبين، حمل رقم 13 أحوال، اتهم فيه بعض الأشخاص، بالتعدي عليه بالضرب، وإصابته بكدمات متفرقة في الجسد، بسبب هذه المشادة، التي حدثت أثناء قيام أحد الأشخاص بالكشف علي ابنته داخل المستشفى.

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