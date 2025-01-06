الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

مقطع صادم يثير الغضب، لحظة الاعتداء بالضرب على طاقم تمريض مستشفى التبين المركزي (فيديو)

الاعتداء على طاقم
الاعتداء على طاقم تمريض مستشفى التبين يثير الغضب، فيتو

واقعة مستشفى التبين المركزي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر لحظة اعتداء عدد من الأشخاص على طاقم تمريض بمستشفى التبين المركزي، الأمر الذي أثار جدلًا وردود أفعال واسعة، بشأن وقعة الاعتداء على الطواقم الطبية داخل المستشفيات.

 

الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى التبين

 ويظهر الفيديو الصادم مجموعة من الأشخاص، تدخل مستشفى التبين المركزي، وتقوم بالاعتداء على طاقم التمريض بالمستشفى، ما أثار حالة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على ما يحدث داخل المستشفيات.  

 

لحظة الاعتداء على طاقم تمريض مستشفى التبين، فيتو
لحظة الاعتداء على طاقم تمريض مستشفى التبين، فيتو


 وقال حسن شحاته، الممرض الذي تم الاعتداء بالضرب عليه في مستشفى التبين: "تعرضت للاعتداء اللفظي والجسدي من قبل عائلة كبيرة بمنطقة التبين، ودا كان بقسم طوارئ مستشفى التبين المركزي.. وقد قررت الاستقالة من هذه المهنة التي لا يحترمها المجتمع المصرى ولا يحترمها القطاع الصحى بشكل عام انتهى.." 

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر البعض عن غضبهم قائلين: "هذا ليس متحرش أو لص، هو ممرض في شيفت طبيعي يعمل ما لا يقل عن ١٢ أو ١٨ ساعة، وتعرض للاعتداء الجسدي واللفظي من أي فئة في المجتمع بدون أي وجه حق.. هل هذا طبيعي... أين دور المستشفى أو نقابة التمريض من هذا الاعتداء...". 

السر في الاعتداء على طاقم التمريض بمستشفى التبين

 وعلق أحد النشطاء قائلًا: "عمري ما شفت خناقات بين أطقم طبية والناس في مكان بالعالم... ما الذي يدفع شخص للشجار مع أحد الممرضين، هل العيب في الطرفين أولا هل أصبح لدينا فوضى؟... ثانيا: كوادر التمريض غير مدربة ومؤهلة جيدًا سواء من الناحية الفنية الطبية أو من ناحية التعامل مع المرضى وأهلهم..."

 وقال أحد النشطاء: " أنا اعرف صاحب الوقعة شخصيًا الرجل ذهب بابنته سخنة درجة حرارة وصلت أربعين وزوجته بجوار منه مجبسة رجلها، سأل على دكتور أطفال محدش رد عليه، رغم أن المستشفى فيها حضانة فرفع صوته ووصفهم بالإهمال.. وخرج الممرض وشتم الراجل... وكانت الواقعة".

وحكى أحد النشطاء عن تجربته فقال: "عمي محجوز في المستشفى، وبشوف ممرضين يهينون المرضي أمام عيني.. وعندما يبلغ المرضي أحد من أهله يأتي الرد بأن المريض يهلوس، ولم يهنه أحد وأنهم يتحملون ذلك لأنه مريض وليس على المريض حرج... أنا شاهدت ذلك بعيني...".

وعلق أحد النشطاء قائلًا: "أنا موظف أمن في مستشفى.. الحكاية إذا الحاله ما شفيتش بنتعرض للضرب... وإذا حدث الاعتداء عليك مضطر تأخد حقك... لأن مفيش حق بعدها لا ليك ولا ليه...".

 

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على تمريض مستشفى التبين

 جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية في القاهرة تفحص مقطع فيديو، يُظهر قيام ما يقرب من 10 أشخاص بالاعتداء على طاقم تمريض داخل مستشفى التبين المركزي بحلوان.

الاعتداء على طاقم تمريض مستشفى التبين، فيتو
الاعتداء على طاقم تمريض مستشفى التبين، فيتو

 وشهدت مستشفى التبين المركزي، واقعة صادمة، عندما قام نحو 10 أشخاص، بالاعتداء ضربًا على طاقم التمريض في المستشفى، وذلك بسبب حدوث مشادة مع أحد الأشخاص أثناء الكشف عن ابنته داخل المستشفى.

 

وقام الممرض في مستشفى التبين المركزي حسن محمد شحاتة، بتحرير محضر بقسم شرطة التبين، حمل رقم 13 أحوال، اتهم فيه بعض الأشخاص، بالتعدي عليه بالضرب، وإصابته بكدمات متفرقة في الجسد، بسبب هذه المشادة، التي حدثت  أثناء قيام أحد الأشخاص بالكشف علي ابنته داخل المستشفى.

الأمن يفحص فيديو اعتداء 10 أشخاص على طاقم تمريض مستشفى التبين

10 أشخاص يقتحمون مستشفى التبين ويعتدون علي طاقم التمريض

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

واقعة مستشفى التبين المركزي الاعتداء على طاقم تمريض مستشفى التبين مستشفى التبين المركزي كوادر التمريض الاعتداء على تمريض مستشفى التبين الاعتداء على طواقم التمريض

مواد متعلقة

الأمن يفحص فيديو اعتداء 10 أشخاص على طاقم تمريض مستشفى التبين

10 أشخاص يقتحمون مستشفى التبين ويعتدون علي طاقم التمريض

الأمن يكشف تفاصيل اختطاف طفل من مستشفى التبين

أول قرار ضد المتهم بقتل نجل عمه دهسا بسيارة في التبين
ads

الأكثر قراءة

طرق الوقاية من الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري HMPV

وفاة والدة محمود تريزيجيه بعد تعرضها لوعكة صحية

ضحية التحرش بدار رعاية في مصر الجديدة: استغل إعاقتي وأجبرني على أمور غير أخلاقية

مقطع صادم يثير الغضب، لحظة الاعتداء بالضرب على طاقم تمريض مستشفى التبين المركزي (فيديو)

الداخلية تفتتح مقرًّا جديدًا للجوازات في مول العرب، تعرف على مواعيد العمل

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 6 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بمشاركة الأهلي وبيراميدز، ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الرابعة

عيد الميلاد المجيد، السيسي يقود جهود ترسيخ مبدأ المواطنة وروح الوحدة الوطنية بين المصريين

منوعات

المزيد

فيل يقتل سائحة إسبانية في تايلاند

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 6 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بفيلم وثائقي عن ميلانيا، أمازون تسعى لتحسين علاقتها مع ترامب

إيطاليا تعتزم إبرام صفقة بـ 1.6 مليار دولار مع سبيس إكس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 6 يناير 2025

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 5/1/2025

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

المزيد

انفوجراف

5 مخاوف اقتصادية تهدد الشركات حول العالم خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد بـ«عالم الغيب والشهادة»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
ارتفاع حصيلة عملية قلقيلية بالضفة الغربية إلى 3 قتلى و9 مصابين