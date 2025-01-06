النصب وزيادة المتابعين على فيس بوك هدفه، القبض على ضابط شرطة مزيف بالغربية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على ضابط شرطة مزيف بمحافظة الغربية، بتهمة النصب على المواطنين عبر الفيس بوك.

النصب وزيادة المتابعين على الفيس بوك هدفى

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط شرطة من خلال حساب شخصى على تلك المواقع.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية، له معلومات جنائية، وبحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على العديد من الصور المصطنعة مرتديًا فيها الملابس الشرطية".

القبض على ضابط شرطة مزيف بالغربية

وبمواجهته أقر بانتحاله صفة ضابط شرطة للنصب والاحتيال على المواطنين وزيادة عدد المتابعين لتحقيق أرباح مادية.

واعترف بقيامه بتركيب الصور باستديو بمقابل مالى “تم ضبط مالكه” وبحوزته جهاز الكمبيوتر المستخدم في تركيب الصورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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