الإثنين 06 يناير 2025
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حوادث

القبض على 9 تجار مخدرات وضبط 6 أسلحة نارية خلال حملة أمنية بدمياط

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في دمياط 

وأسفرت الجهودعن ضبط 6 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (14 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – 19 كيلوجرامًا لمخدر البانجو – 19 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) بحوزة 9 متهمين.

كما تم ضبط 6 قطع سلاح نارى غير مرخصة عبارة عن (5 فرد محلي - بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 6 متهمين"لـ 5 منهم معلومات جنائية" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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