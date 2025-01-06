إصابة 4 أشخاص في حادث سير بقنا

أصيب 4 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة نقل، تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بالطريق الصحراوي الغربي.

تفاصيل البلاغ بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، مفاده انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من نقطة إسعاف بركة بنجع حمادي، وتبين إصابة 3 موظفين وسائق، تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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