أخبار مصر: وزيرة ألمانية ترد على امتناع الشرع عن مصافحتها، وفاة والد فنانة شهيرة، تطورات ضم مرموش لمان سيتي، تحذير من انقلاب جوي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

كنت متوقعة، أول تعليق من وزيرة الخارجية الألمانية على امتناع الشرع عن مصافحتها (فيديو)

لم تمر زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوكن ونظيرها الفرنسي جان نويل بارو، إلى دمشق ولقاء قائد المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع مرور الكرام.

الفنانة ألفت عمر تعلن وفاة والدها: مات أعظم الرجال

أعلنت الفنانة ألفت عمر، قبل قليل وفاة والدها، الذي مر بوعكة صحية شديدة، نتج عنها زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم.

زلزال جديد بقوة 5.8 درجة يهز إثيوبيا

ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن زلزالًا بلغت شدته 5.8 درجة ضرب إثيوبيا، اليوم السبت.

عودة الأمطار والرياح وبداية لعدم الاستقرار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم السبت 4 يناير 2025، مؤكدة أنه بداية لانقلابات جوية، حيث يشهد عودة سقوط الأمطار والرياح النشطة.

الديمقراطيون سعداء، ترامب يعلق على تنكيس الأعلام في يوم تنصيبه

اشتكى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الجمعة من أن الأعلام الأمريكية ستظل منكسة حدادا على الرئيس الراحل جيمي كارتر خلال حفل تنصيب ترامب في 20 يناير.

حتى تصمد، مسؤول سابق بـ"التموين" يطالب بهذه الخطوة قبل التحول إلى الدعم النقدي

طالب عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سابقًا، بضرورة تطوير المجمعات الاستهلاكية، والتي تمثل سلاحًا هامًّا للحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار.

كولر يبرر الهزيمة أمام شباب بلوزداد ويعلق على الهدف الكارثي في مرمى الشناوي

أعرب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن حزنه بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في رابع جولات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قضي الأمر، قاض أمريكي يحدد موعد الحكم على ترامب بقضية "شراء الصمت"، هل يسجن؟

في تطور غير معتاد، حدد قاضي، الجمعة، موعد النطق بالحكم على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في قضية الأموال مقابل الصمت في 10 يناير، أي قبل نحو أسبوع من عودته إلى البيت الأبيض، لكنه وعد بعدم سجنه.

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، البطاطس بـ 4.5 جنيه وانخفاض جديد لـ الطماطم والبصل

سجلت أسعار الخضار اليوم تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم السبت الموافق 4 يناير 2025، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

بعد سعادة اللاعب بالحديث عنه، فرانكفورت يرد على انتقال مرموش لمانشستر سيتي (فيديو)

دخل عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت دائرة اهتمامات نادي مانشستر سيتي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

قهر الرجال، رسالة طبيب من غزة "تبكي" مندوب فلسطين بالأمم المتحدة (فيديو)

بكى مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، حين تذكر كلمات كتبها طبيب من منظمة "أطباء بلا حدود" يدعى محمود أبو نجيلة في مستشفى العودة بقطاع غزة، قبل مقتله خلال مداهمة في نوفمبر 2023.

بسبب الإقبال الجماهيري، استمرار أعمال سوق اليوم الواحد في المنصورة بأسعار مخفضة اليوم

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مد أعمال سوق اليوم الواحد المقام بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة يوم آخر ليستمر في العمل اليوم السبت، وذلك انطلاقًا من الإقبال على المنتجات المختلفة المعروضة بسبب انخفاض أسعارها عن سعر السوق، وتلبية لتوفير احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير السلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 4 يناير 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي خليجي 26

تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 4 يناير 2025 العديد من المباريات المهمة ولعل أبرزها مباراة البحرين ضد عمان في كأس الخليج العربي.

هيرحل وهو مطمئن، تفاصيل آخر صفقة أسلحة من بايدن لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار

أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونجرس بصفقة أسلحة مقترحة بقيمة 8 مليارات دولار لإسرائيل المستمرة في حربها على قطاع غزة، وفق ما قاله مصدران مطلعان لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

توقع "كورونا وحريق كاتدرائية نوتردام"، عراف يتنبأ بموعد الحرب العالمية الثالثة

كشف عراف بريطاني يدعى نيكولاس أوجولا، عن سلسلة من التوقعات المثيرة للجدل حول عام 2025، متوقعًا حربًا عالمية ثالثة وأحداثًا بيئية كارثية.

اليوم، طموح منتخب البحرين يصطدم بتاريخ عمان بنهائي خليجي 26

يلتقي منتخب البحرين مع نظيره عمان، اليوم السبت، على استاد جابر الأحمد الدولي، في نهائي كأس الخليج العربي - خليجي 26، في البطولة التي تقام بدولة الكويت.

صادمة، العقوبة المتوقعة على فينيسيوس جونيور بعد خداع حكم مباراة الريال وفالنسيا

مباراة الريال وفالنسيا، عقوبة صادمة تنتظر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد قد تحرمه من المشاركة في منافسات كأس السوبر الإسباني، بعد طرده من قبل الحكم سيزار سوتو جرادا في مباراة الريال وفالنسيا الجمعة.

سائحتان تسخران من امرأة منتقبة داخل مطعم بدبي تثيران غضبا والشرطة تعلق (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سائحتين أجنبيتين "تسخران" من امرأة منتقبة وهي تجلس في مطعم مع شخص آخر، ما أثار غضبًا واسعًا بين النشطاء مؤخرًا.

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم السبت 4 يناير 2025

سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا؛ إذ ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو 3.5 جنيه، فيما انخفضت أسعار الدواجن البلدي جنيهين؛ وفقًا لآخر تحديث، اليوم السبت 4 يناير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

مطابق لنوع ورم المريض، طبيب يصاب بالسرطان بعد عملية جراحية لمريض مصاب بحالة نادرة

في واقعة غير مسبوقة، تعرض طبيب ألماني يبلغ من العمر 53 عامًا للإصابة بالسرطان، خلال إجرائه عملية جراحية لمريض مصاب بنوع نادر من المرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.