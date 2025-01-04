قضي الأمر، قاض أمريكي يحدد موعد الحكم على ترامب بقضية "شراء الصمت"، هل يسجن؟

في تطور غير معتاد، حدد قاضي، الجمعة، موعد النطق بالحكم على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في قضية الأموال مقابل الصمت في 10 يناير، أي قبل نحو أسبوع من عودته إلى البيت الأبيض، لكنه وعد بعدم سجنه.

وأشار القاضي خوان ميرشان، الذي ترأس محاكمة ترامب، في قرار كتابي إلى أنه سيحكم على الرئيس السابق والمستقبلي بما يعرف باسم "الإفراج المشروط".

وأضاف أنه رفض طلب ترامب رفض القضية بسبب فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن الرئيس المنتخب الذي ينتمي للحزب الجمهوري قد يحضر جلسة النطق بالحكم إما شخصيا أو افتراضيا، والتي ستعقد قبل عشرة أيام فقط من تنصيبه.

وبموجب هذا الإفراج المشروط، يتم إسقاط القضية إذا لم يرتكب المدعى عليه ما يؤدي إلى اعتقاله مجددًا.

وفي مايو الماضي، دين ترامب بارتكاب 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية.

وشملت التهم ما يُزعم بأنه مخطط لإخفاء مبلغ مالي تم دفعه للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها، في الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية الأولى لترامب عام 2016.

وتم دفع هذا المبلغ لدانيالز مقابل منعها من نشر ادعاءات بأنها كانت على علاقة بترامب المتزوج قبل سنوات.

ويقول الرئيس المنتخب إن روايتها كاذبة، وإنه لم يرتكب أي خطأ.

ولم يرد المتحدث باسم ترامب على الفور على طلب للتعليق.

وفي ثاني طلب تقدم به ترامب لرفض القضية المرفوعة منذ إدانته في مايور، قال محامو الدفاع إن إبقاء القضية معلقة أثناء رئاسته من شأنه أن يعيق قدرته على الحكم.

ورفض ميرشان هذه الحجة، وكتب أن إلغاء حكم هيئة المحلفين من شأنه أن «يقوض سيادة القانون».

وكان من المقرر في البداية أن يصدر الحكم على ترمب في 26 نوفمبر، لكن ميرشان أرجأ ذلك إلى أجل غير مسمى بعد أن فاز ترامب على نائبة الرئيس مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس في انتخابات الخامس من نوفمبر.

وأدين ترامب في 30 مايو الماضي بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع محاميه آنذاك 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل انتخابات 2016 بشأن علاقة غير شرعية تقول إنها جمعتها بترامب قبل ذلك بعشر سنوات.

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