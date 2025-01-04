السبت 04 يناير 2025
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خارج الحدود

هيرحل وهو مطمئن، تفاصيل آخر صفقة أسلحة من بايدن لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار

بايدن ونتنياهو، فيتو
بايدن ونتنياهو، فيتو

أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونجرس بـصفقة أسلحة مقترحة بقيمة 8 مليارات دولار لإسرائيل المستمرة في حربها على قطاع غزة، وفق ما قاله مصدران مطلعان لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

ومن المرجح أن تكون هذه آخر عملية بيع أسلحة لإسرائيل توافق عليها إدارة بايدن.

ويأتي ذلك وسط مزاعم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنصاره في الأشهر الأخيرة، بأن بايدن فرض "حظرًا صامتًا" على مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.

ودفع بعض الديمقراطيين إدارة بايدن إلى ربط مبيعات الأسلحة لإسرائيل على أساس تعاملها مع الحرب والوضع الإنساني في غزة، لكن الرئيس المنتهية ولايته رفض ذلك.

ووفقا لمصادر "أكسيوس"، فإن الصفقة الجديدة ستكون "طويلة الأجل"، أي سيتم تسليم جزء منها من المخزونات الأمريكية الحالية، لكن الجزء الأكبر سيستغرق عاما أو أكثر للتسليم.

وتحتاج الصفقة إلى موافقة من لجان العلاقات الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ.

 

مما تتألف الشحنة وفق "أكسيوس"؟

   صواريخ جو جو للطائرات المقاتلة لضرب التهديدات الجوية، بما في ذلك المسيّرات.
   قذائف مدفعية عيار 155 ملم.
   صواريخ لطائرات الهليكوبتر الهجومية.
   قنابل صغيرة القطر.
   تقنيات تحول "القنابل الغبية" إلى ذخائر دقيقة.
   رؤوس حربية تزن 500 رطل (227 كيلوجرامًا).
   صمامات قنابل.
وقال أحد المصادر المطلعة على الصفقة إن وزارة الخارجية أبلغت الكونجرس أنها "تهدف إلى دعم أمن إسرائيل على المدى الطويل، من خلال إعادة إمداد مخزونات الذخائر الأساسية وقدرات الدفاع الجوي".

وأوضح مسؤول أمريكي لـ"أكسيوس": "أكد الرئيس أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها بما يتفق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وردع العدوان من إيران والمنظمات التابعة لها".

وأضاف المسؤول: "أكد بايدن أننا سنواصل توفير القدرات اللازمة للدفاع عن إسرائيل".

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