صادمة، العقوبة المتوقعة على فينيسيوس جونيور بعد خداع حكم مباراة الريال وفالنسيا

مباراة الريال وفالنسيا، عقوبة صادمة تنتظر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد قد تحرمه من المشاركة في منافسات كأس السوبر الإسباني، بعد طرده من قبل الحكم سيزار سوتو جرادا في مباراة الريال وفالنسيا الجمعة.

طرد فينيسيوس جونيور

وشهدت المباراة التي حقق فيها ريال مدريد فوزًا دراماتيكيًّا مثيرًا (2 ـ 1) بعد أن كان متأخرًا بهدف، مشادة جونيور مع حارس مرمى فالنسيا ويُطرد بالبطاقة الحمراء.

وأظهرت اللقطات سقوط فينيسيوس في منطقة جزاء فالنسيا ليتقدم منه الحارس ديميتريفسكي، ويوجه له بعض الكلمات، منتقدًا سقوطه بطريقة حاول بها خداع الحكم (وفق تقدير الحارس) لينهض فيني جونيور ويدفع حارس مرمى فالنسيا بقوة على الوجه.

تقرير الحكم

وبعد مراجعة اللقطة بالفيديو المساعد (var) قرر الحكم سوتو جرادا طرد لاعب الريال الذي قد يتلقى عقوبة صارمة بالغياب عن مباريات فريقه الأربع المقبلة في حال أدانه تقرير الحكم.

موقف فينيسيوس من نهائي كأس السوبر

وفي صورة صدور العقوبة، التي سيتم النظر فيها بداية الأسبوع المقبل، سيغيب فينيسيوس عن مواجهة نصف نهائي كأس السوبر أمام ريال مايوركا يوم الأربعاء المقبل، حال الفوز والتأهل للنهائي سيكون الريال محروما أيضا من خدمات صاحب جائزة أفضل لاعب في العالم 2024.

وذكرت تقارير إخبارية إسبانية أن فينيسيوس مهدد بعقوبة الإيقاف 4 مباريات، وسيغيب عن كأس السوبر الإسباني.

وأضافت أن الكرة لم تكن في وضع اللعب خلال لقطة دفع فينيسيوس لحارس فالنسيا ما يعني أن ذلك سيعتبر اعتداءً في قوانين الدوري الإسباني.

وتلقى فينيسيوس جونيور بطاقة الطرد الأولى خلال الموسم الجاري، وكانت آخر حالة مماثلة في رصيده أثناء مباراة جمعت الريال بفالنسيا أيضا في مايو الماضي ضمن الجولة 35 لليجا.

وتصدر ريال مدريد مؤقتًا صدارة الدوري الإسباني بعد الفوز على فالنسيا، ليصل إلى النقطة 43 من 19 مباراة بفارق نقطتين عن غريمه أتلتيكو مدريد الذي يملك الأخير مباراة مؤجلة، في حين تجمد رصيد فالنسيا عند 12 نقطة في المركز 19 وقبل الأخير.

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