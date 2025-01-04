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ثقافة وفنون

الفنانة ألفت عمر تعلن وفاة والدها: مات أعظم الرجال

الفنانة ألفت عمر،
الفنانة ألفت عمر، فيتو

أعلنت الفنانة ألفت عمر، قبل قليل وفاة والدها، الذي مر بوعكة صحية شديدة، نتج عنها زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم.

وفاة والد الفنانة ألفت عمر

وقالت عبر صفحتها الشخصية بـ"فيس بوك": "مات أبي مات أعظم الرجال مع السلامة يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي".

وكانت الفنانة ألفت عمر، طلب أمس الجمعة من جمهورها الدعاء لوالدها، الذي يمر بوعكة صحية شديدة، نتج عنها زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم، مشيرةً أنها تتمنى له التعافي في أقرب وقت.

وأمس الجمعة وجهت ألفت عمر عبر حسابها بـ"فيس بوك"، رسالة لجمهورها قائلة: “والله مكسوفه أفضل أزن عليكم كل شوية وأقولكم ادعو لبابا يقوم بالسلامة.. من الوعكة الكبيرة دي بس ماليش غيركم والنهاردة الجمعة يوم مبارك والدعوات فيه مستجابة”.

وتابعت: "افتكروه في دعائكم ربنا يشفيه ويعافيه وجسمه يستجيب وثاني أكسيد الكربون يقل في الدم شفاء لا يغادر سقمًا.. ربنا يفرح قلبكم يا رب آمين".

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الفنانة ألفت عمر نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم وعكة صحية وفاة والد الفنانة ألفت عمر
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