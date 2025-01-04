مطابق لنوع ورم المريض، طبيب يصاب بالسرطان بعد عملية جراحية لمريض مصاب بحالة نادر

في واقعة غير مسبوقة، تعرض طبيب ألماني يبلغ من العمر 53 عامًا للإصابة بالسرطان، خلال إجرائه عملية جراحية لمريض مصاب بنوع نادر من المرض.

وبدأت الحادثة أثناء عملية إزالة ورم سرطاني من بطن مريض يبلغ من العمر 32 عامًا، حيث تعرض الطبيب لجرح في يده عن طريق الخطأ أثناء الجراحة.

ورغم تطهيره للجرح فورًا، لم تظهر أي أعراض غير طبيعية في البداية.

وبعد مرور خمسة أشهر، لاحظ الطبيب وجود كتلة صغيرة وصلبة في مكان الجرح.

وبفحصها تحت المجهر، تبيّن أنها ورم خبيث، وكشفت الاختبارات الجينية أن الورم كان مطابقًا تمامًا لنوع السرطان الذي عانى منه المريض.

وأكد الأطباء أن الخلايا السرطانية انتقلت إلى جرح الطبيب أثناء العملية، وتمكنت من النجاة بسبب تغيرات جينية جعلتها قادرة على الهروب من جهاز المناعة.

وتم استئصال الورم من يد الطبيب بنجاح، ومنذ ذلك الوقت لم تظهر أي علامات على عودة المرض أو انتشاره.

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