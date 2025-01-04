السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

مطابق لنوع ورم المريض، طبيب يصاب بالسرطان بعد عملية جراحية لمريض مصاب بحالة نادر

طبيب يصاب بالسرطان
طبيب يصاب بالسرطان بعد جراحة لحالة،فيتو

في واقعة غير مسبوقة، تعرض طبيب ألماني يبلغ من العمر 53 عامًا للإصابة بالسرطان، خلال إجرائه عملية جراحية لمريض مصاب بنوع نادر من المرض.

وبدأت الحادثة أثناء عملية إزالة ورم سرطاني من بطن مريض يبلغ من العمر 32 عامًا، حيث تعرض الطبيب لجرح في يده عن طريق الخطأ أثناء الجراحة.

ورغم تطهيره للجرح فورًا، لم تظهر أي أعراض غير طبيعية في البداية.

وبعد مرور خمسة أشهر، لاحظ الطبيب وجود كتلة صغيرة وصلبة في مكان الجرح.

وبفحصها تحت المجهر، تبيّن أنها ورم خبيث، وكشفت الاختبارات الجينية أن الورم كان مطابقًا تمامًا لنوع السرطان الذي عانى منه المريض.

وأكد الأطباء أن الخلايا السرطانية انتقلت إلى جرح الطبيب أثناء العملية، وتمكنت من النجاة بسبب تغيرات جينية جعلتها قادرة على الهروب من جهاز المناعة.

وتم استئصال الورم من يد الطبيب بنجاح، ومنذ ذلك الوقت لم تظهر أي علامات على عودة المرض أو انتشاره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طبيب ألماني السرطان عملية جراحية بنوع نادر من المرض إزالة ورم سرطاني ورم خبيث
ads

الأكثر قراءة

درجات الحرارة اليوم السبت 04-01-2025 في مصر

كنت متوقعة، أول تعليق من وزيرة الخارجية الألمانية على امتناع الشرع لمصافحتها (فيديو)

عودة الأمطار والرياح وبداية لعدم الاستقرار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

توقع "كورونا وحريق كاتدرائية نوتردام"، عراف يتنبأ بموعد الحرب العالمية الثالثة

الزهر بيصالحه، "الدشاش" لمحمد سعد يحقق إيرادات كبيرة منذ بداية عرضه

صادمة، العقوبة المتوقعة على فينيسيوس جونيور بعد خداع حكم مباراة الريال وفالنسيا

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، البطاطس بـ 4.5 جنيه وانخفاض جديد لـ الطماطم والبصل

زوجة في أغرب دعوى خلع: مبيستحماش وجبتله ليفة وصابونة بعيد ميلاده بس مكانش عنده استعداد

منوعات

المزيد

سائحتان تسخران من امرأة منتقبة داخل مطعم بدبي تثيران غضبا والشرطة تعلق (فيديو)

توقع "كورونا وحريق كاتدرائية نوتردام"، عراف يتنبأ بموعد الحرب العالمية الثالثة

توقعات الأبراج اليوم السبت 4 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

العثور على مركبة فضائية تم رصدها في دولة خليجية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

عودة الأمطار والرياح وبداية لعدم الاستقرار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الجمعة 3-1-2025

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع سموحة.. الزمالك ضد المصري.. ليفربول أمام مانشستر يونايتد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 4 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 4 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 4 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية