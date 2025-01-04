السبت 04 يناير 2025
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منوعات

توقع "كورونا وحريق كاتدرائية نوتردام"، عراف يتنبأ بموعد الحرب العالمية الثالثة

نيكولاس أوجولا، فيتو
نيكولاس أوجولا، فيتو

كشف عراف بريطاني يدعى نيكولاس أوجولا، عن سلسلة من التوقعات المثيرة للجدل حول عام 2025، متوقعًا حربًا عالمية ثالثة وأحداثًا بيئية كارثية.

وأشار أوجولا، البالغ من العمر 38 عامًا، إلى أن العام المقبل قد يشهد تصاعدًا كبيرًا في العنف البشري مدفوعًا بالدين والقومية.

 

التنبؤ بموعد الحرب العالمية الثالثة

وأضاف أوجولا، الذي يُعرف بقدرته على التنبؤ بالأحداث المستقبلية، أن رؤاه تشير إلى احتمال اندلاع الحرب العالمية الثالثة بحلول منتصف العام، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما تنبأ بعودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة، معتبرًا أنه سيواجه تحديات قانونية وإعلامية ولكنه سيحقق نجاحات بارزة.

 

تحديات بيئية

أوضح أوجولا أن الطبيعة ستواصل الانتقام من البشر نتيجة الاستمرار في استنزاف الموارد وحرق الوقود الأحفوري، متوقعا ارتفاعا في مستوى البحار وأحداثا مناخية متطرفة تشمل فيضانات مدمرة وحرائق غابات واسعة النطاق.

على الجانب الإيجابي، أشار أوجولا إلى أن عام 2025 سيشهد تقدما كبيرا في حقوق العمال، بما في ذلك تعزيز الشفافية في الأجور، فضلًا عن اهتمام أكبر بالرياضة النسائية.

كما توقع تطورات علمية هائلة، مثل إمكانية إنتاج أعضاء بشرية داخل المختبرات.

 

رحلة أوجولا

بدأت رحلة أوجولا في سن السابعة عشرة عندما شاهد رؤى عن حياته السابقة، مما دفعه إلى ترك مسيرته الأكاديمية وتكريس حياته لمساعدة الآخرين في استكشاف تجاربهم السابقة.

ويؤكد أوجولا أن تنبؤاته تأتي من رؤى وأصوات داخلية وأحيانًا رموز تتطلب تفسيرًا دقيقًا.

وأشار إلى نجاحه في التنبؤ بجائحة كورونا، وحريق كاتدرائية نوتردام، وحركة "حياة السود مهمة"، مضيفا أن لديه أيضا توقعات خاصة بالمشاهير، مثل مشكلات زواج كاتي بيري ونجاح كيت بلانشيت المتوقع في عام 2025.

 

ردود فعل المشككين

واجه أوجولا انتقادات تتعلق بكون تنبؤاته مبهمة وقابلة للتفسير بعد وقوع الأحداث، لكنه دعا الجميع إلى الحفاظ على عقول منفتحة، مؤكدا أن القدرات النفسية ليست حكرا على أحد، بل يمكن للجميع اكتسابها إذا تواصلوا مع أصواتهم الداخلية.

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