الديمقراطيون سعداء، ترامب يعلق على تنكيس الأعلام في يوم تنصيبه

اشتكى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الجمعة من أن الأعلام الأمريكية ستظل منكسة حدادا على الرئيس الراحل جيمي كارتر خلال حفل تنصيب ترامب في 20 يناير.

تنكيس الأعلام الأمريكية

وأمر الرئيس جو بايدن بتنكيس الأعلام لمدة 30 يوما اعتبارا من يوم وفاة كارتر في 29 ديسمبر الماضي، كما هي العادة عندما يتوفى رئيس أمريكي.



حفل تأبين كارتر

وأعلن ترامب عزمه حضور حفل تأبين كارتر في واشنطن في التاسع من يناير، ومع هذا اعترض في منشور على منصة تروث سوشيال التي يملكها على بقاء الأعلام منكسة خلال مراسم تنصيبه.

تعليق ترامب على تنكيس الأعلام في حفل تنصيبه

وقال ترامب “الديمقراطيون جميعا سعداء للغاية باحتمال تنكيس علمنا الأمريكي الرائع خلال مراسم تنصيبي”.

وأضاف ترامب أنه بسبب وفاة كارتر الأسبوع الماضي فإن العلم الأمريكي «سيكون منكسا للمرة الأولى على الإطلاق خلال حفل تنصيب رئيس مستقبلي».

وقال «لا أحد يريد أن يرى هذا، ولا يمكن لأي أمريكي أن يكون سعيدا بهذا. دعونا نر كيف ستسير الأمور».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إنه لا توجد خطط لإعادة النظر في القرار.

والثلاثاء الماضي، أكد دونالد ترامب أنه سيحضر الجنازة الرسمية التي ستقام الأسبوع المقبل للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

وعندما دخل ترامب حفل رأس السنة الجديدة في منزله في مار الاجو بولاية فلوريدا يوم الثلاثاء، سأله أحد الصحفيين عما إذا كان يعتزم حضور جنازة كارتر في الكاتدرائية الوطنية في التاسع من يناير في واشنطن العاصمة. ورد ترامب «نعم، سأكون هناك. لقد تمت دعوتنا».



وفاة جيمي كارتر

وتُوفّي الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، يوم الأحد الماضي، عن عمر ناهز 100 عام، بمنزله في بلينز.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، توفي كارتر، في منزله في بلينز بولاية جورجيا، وفق ما أعلنه ابنه جيمس إي كارتر الثالث، المعروف باسم شيب.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الراحل كان عمره 100 عام وكان أكبر رئيس أمريكي على قيد الحياة على الإطلاق.

وأكد ابنه الوفاة لكنه لم يقدم سببًا مباشرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.