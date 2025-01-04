عودة الأمطار والرياح وبداية لعدم الاستقرار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم السبت 4 يناير 2025، مؤكدة أن بداية لانقلابات جوية، حيث يشهد عودة سقوط الأمطار والرياح النشطة.

حالة الطقس اليوم السبت 2 يناير 2025

وقالت الأرصاد الجوية، يسود اليوم طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية.

كما حذرت من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السلوم ومطروح.

وأشارت أيضًا إلى نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحرين فقد أوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ( 1: 1:75) متر، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج (0:5: 1:00) متر.

وعن طقس الأحد 5 يناير 2025 والإثنين 6 يناير قالت الأرصاد الجوية إنه يشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري يصاحب ذلك نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ونشرت هيئة الأرصاد بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

وكانت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت أمس من تعرض البلاد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بداية من يومي الأحد والإثنين المقبلين مما يؤدي إلى حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية مع تزايد فرص سقوط الأمطار في المحافظات بشمال البلاد وتكون متفاوتة الشدة وتتقدم إلى بعض المحافظات الداخلية مع نشاط ملحوظ للرياح.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بداية من يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين سوف تشهد البلاد استقرارا في الأحوال الجوية مع تراجع فرص سقوط الأمطار، مطالبة بضرورة عدم تخفيف الملابس في فترة الصباح الباكر والفترات المتأخرة من الليل.

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