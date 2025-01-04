السبت 04 يناير 2025
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سائحتان تسخران من امرأة منتقبة داخل مطعم بدبي تثيران غضبا والشرطة تعلق (فيديو)

سائحتان تسخران من
سائحتان تسخران من امرأة منتقبة داخل مطعم بدبي، فيتو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سائحتين أجنبيتين "تسخران" من امرأة منتقبة وهي تجلس في مطعم مع شخص آخر، ما أثار غضبًا واسعًا بين النشطاء مؤخرًا.

ونشر الفيديو الذي حظي بعشرات ملايين المشاهدات حساب باسم "RadioGenoa" على منصة "إكس"، مع وصف: "نساء أوروبيات يُصدَمن مما يرونه"، وبقي التفاعل عليه حتى بعد 3 أيام من نشره.

وأبان الفيديو "سائحة أجنبية تقوم بتصوير امرأة منتقبة وزوجها، وتضحك مع السائحة الأخرى التي تجلس معها على نفس الطاولة، وهما تسخران من المرأة بسبب النقاب وطريقة أكلها بالنقاب"، وفق ما تم تداوله.

 

ولدى إشارة أحد الحسابات إلى حساب "شرطة دبي" على "إكس" قائلًا: "يصورون نساء الناس هذولا طاغين عندكم من سمح لهم بتصوير العوائل؟" علق حساب "شرطة دبي" بالقول: "شكرًا لتواصلك مع القيادة العامة لشرطة دبي، تم تحويل الموضوع للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأثارت هذه اللقطات غضبًا واسعًا بين النشطاء من السائحتين الأجنبيتين، حيث كتب أحدهم قائلًا: "يجب عليكما احترام الناس واحترام المعتقدات الدينية دون أي استهزاء".

وأضاف آخر: "من أقصى درجات الانحطاط أن تكوني في بلد فتح لك مجال العمل والسياحة وأن تكوني آمنة وأن تصوري أهل البلد وتنظرين إليهم باستهزاء!! هذا عدم احترام، أنت في بلد فيه قانون، صورتي الناس دون علمهم، وبالإضافة إلى ذلك تحتقرينهم".

وعلق أحدهم بالقول: "البجاحة إنهم يروحون بلد عربي إسلامي وهم بكامل حريتهم باللبس والأكل والاحتفال، وهم بالمقابل يسخرون من أهل البلد ومن ثقافتهم، فعلا وقاحة".

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سائحتين أجنبيتين امرأة منتقبة شرطة دبي
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