سائحتان تسخران من امرأة منتقبة داخل مطعم بدبي تثيران غضبا والشرطة تعلق (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سائحتين أجنبيتين "تسخران" من امرأة منتقبة وهي تجلس في مطعم مع شخص آخر، ما أثار غضبًا واسعًا بين النشطاء مؤخرًا.

ونشر الفيديو الذي حظي بعشرات ملايين المشاهدات حساب باسم "RadioGenoa" على منصة "إكس"، مع وصف: "نساء أوروبيات يُصدَمن مما يرونه"، وبقي التفاعل عليه حتى بعد 3 أيام من نشره.

European women are shocked by what they see.pic.twitter.com/tNMixy24eT — RadioGenoa (@RadioGenoa) December 31, 2024

وأبان الفيديو "سائحة أجنبية تقوم بتصوير امرأة منتقبة وزوجها، وتضحك مع السائحة الأخرى التي تجلس معها على نفس الطاولة، وهما تسخران من المرأة بسبب النقاب وطريقة أكلها بالنقاب"، وفق ما تم تداوله.

ولدى إشارة أحد الحسابات إلى حساب "شرطة دبي" على "إكس" قائلًا: "يصورون نساء الناس هذولا طاغين عندكم من سمح لهم بتصوير العوائل؟" علق حساب "شرطة دبي" بالقول: "شكرًا لتواصلك مع القيادة العامة لشرطة دبي، تم تحويل الموضوع للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأثارت هذه اللقطات غضبًا واسعًا بين النشطاء من السائحتين الأجنبيتين، حيث كتب أحدهم قائلًا: "يجب عليكما احترام الناس واحترام المعتقدات الدينية دون أي استهزاء".

وأضاف آخر: "من أقصى درجات الانحطاط أن تكوني في بلد فتح لك مجال العمل والسياحة وأن تكوني آمنة وأن تصوري أهل البلد وتنظرين إليهم باستهزاء!! هذا عدم احترام، أنت في بلد فيه قانون، صورتي الناس دون علمهم، وبالإضافة إلى ذلك تحتقرينهم".

وعلق أحدهم بالقول: "البجاحة إنهم يروحون بلد عربي إسلامي وهم بكامل حريتهم باللبس والأكل والاحتفال، وهم بالمقابل يسخرون من أهل البلد ومن ثقافتهم، فعلا وقاحة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.