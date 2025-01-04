السبت 04 يناير 2025
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خارج الحدود

زلزال جديد بقوة 5.8 درجة يهز إثيوبيا

زلزال إثيوبيا، فيتو
زلزال إثيوبيا، فيتو

زلزال إثيوبيا، ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن زلزالًا بلغت شدته 5.8 درجة ضرب إثيوبيا، اليوم السبت.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

يأتي الزلزال عقب سلسلة من الزلازل الأقل شدة التي هزت إثيوبيا في الأيام القليلة الماضية.

وأمس حذر الدكتور عباس شراقي،أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، من خطورة الزلزال في إثيوبيا.

وقال: "بلغ عدد الزلازل أمس 3 يناير 11 زلزالًا بقوة تتراوح بين 4.5 - 5.5 درجة، ولأول مرة منذ 21 ديسمبر الماضى يحدث زلزال بقوة 5.5 درجة الساعة 7:01 م بتوقيت القاهرة، ومن قبله 5.2 درجة الساعة 4:27 م، وصباحا حدث إنفجار بركان فى جبل "دوفن" حيث انبعاث الأبخرة والغازات والغبار وبعض الحبيبات الصخرية. إجمالى الزلازل فى 2024 وصل 90 زلزالا، وفي 2025 حتى الآن 29 زلزالًا". 


وأضاف: "قد يزداد النشاط الزلزالى إلى ما هو أقوى وتكون كل هذه السلسلة مقدمات، وكذلك النشاط البركانى إلى مزيد من الحمم البركانية، وقد يمتد أيضا إلى بعض البراكين المجاورة أهمها بركان فنتالي Fentale إلى الجنوب، والذي يحظى بكثافة سكانية كبيرة".
 

وتابع: "لا نتمنى أن ينهار سد النهضة فإخواننا في إثيوبيا في مأمن يعيشون أعلى من سد النهضة، لكن خوفًا على إخواننا في السودان، ولأن مياه سد النهضة احتياطي مائي مصري".

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