حتى تصمد، مسؤول سابق بـ"التموين" يطالب بهذه الخطوة قبل التحول إلى الدعم النقدي

طالب عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سابقًا، بضرورة تطوير المجمعات الاستهلاكية، والتي تمثل سلاحًا هامًّا للحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وأكد لفيتو أن هناك مجمعات استهلاكية في مناطق إستراتيجية ومساحات كبيرة، ويجب استغلالها بضخ سلع ذات جودة عالية تنافس السلع بالأسواق الحرة، فضلًا عن ضرورة تطوير أسلوب عرض السلع ليضاهي السلاسل التجارية الكبيرة وكذلك تطوير العاملين بتلك المجمعات وتدريبهم على أسلوب البيع والتعامل مع الجمهور، وتلبية احتياجاته بسلع متنوعة بجودة عالية وماركات معروفة، خاصة أنها تخدم عددًا كبيرًا من المواطنين.

وأشار إلى أن الاهتمام بالمجمعات الاستهلاكية سيؤدي إلى حدوث توازن في الأسعار بالأسواق، وجذب المستهلكين للشراء من تلك المجمعات.

وأضاف أنه في حال التحول إلى الدعم النقدي، فلن تتمكن المجمعات الاستهلاكية – بوضعها الحالي - من الصمود، لأن المواطن سيبحث عن السلعة ذات الجودة العالية، وغير مجبر على سلع محددة، وبالتالي أصبح التطوير أمرًا هامًّا لا مفر منه.

أما أسعار السلع، قال "عبد المنعم خليل" إن أسعار السلع تخضع للعرض والطلب، وكلما زاد المعروض من السلع انخفضت الأسعار، مشيرًا إلى انخفاض بعض أسعار السلع مثل الزيت، والسكر، والأرز، بسبب زيادة المعروض، فضلًا عن انخفاض القوة الشرائية للمواطن.

وطالب بضرورة زيادة عدد المفتشين لإحكام الرقابة على الأسعار، والتأكد من صلاحيتها، وكذلك التأكد من وضع السعر على السلع، لمحاربة جشع التجارة.

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