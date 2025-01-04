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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 4 يناير 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي خليجي 26

مباريات اليوم، فيتو
مباريات اليوم، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 4 يناير 2025 العديد من المباريات المهمة ولعل أبرزها مباراة البحرين ضد عمان في كأس الخليج العربي.

 

موعد مباريات كأس الخليج العربي 

البحرين ضد عمان

الساعة:  6 مساءً بتوقيت مصر، 7 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: دبي الرياضية 1 + SSC + الكويت الرياضية + أبوظبي الرياضية

قنوات الكأس + الشارقة الرياضية.

موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا


يانغ أفريكانز ضد مازيمبي

الساعة: 3 مساءً بتوقيت مصر، 4 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 6

اورلاندو بيراتس ضد إستاد أبيدجان

الساعة: 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5

 

الرجاء الرياضي ضد ماميلودي صن داونز

الساعة: 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 6

 

الجيش الملكي ضد مانيما انيون

الساعة: 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5

 

موعد مباريات الدوري الإنجليزي 

توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد

الساعة:  2.30 مساءً بتوقيت مصر، 3.30 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

بورنموث ضد إيفرتون

الساعة: 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت اكسترا 1

أستون فيلا ضد ليستر سيتي

الساعة: 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3

كريستال بالاس ضد تشيلسي

الساعة:  5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2

مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد

الساعة: 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

ساوثهامتون ضد برينتفورد

الساعة: 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن لم تعلن

برايتون ضد أرسنال

الساعة: 7.30 مساءً بتوقيت مصر، 8.30 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

موعد مباريات الدوري الإيطالي 


فينيزيا ضد إمبولي

الساعة: 4 مساءً بتوقيت مصر، 5 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن

فيورنتينا ضد نابولي

الساعة: 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن

هيلاس فيرونا ضد أودينيزي

الساعة: 9.45 مساءً بتوقيت مصر، 10.45 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن

موعد مباريات الدوري الفرنسي 


نيس ضد رين

الساعة:10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4

سانت إيتيان ضد ستاد ريمس

الساعة: 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4

ليل ضد نانت

الساعة: 8 مساءً بتوقيت مصر، 9 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أون تايم سبورت 2

موعد مباريات كأس ملك إسبانيا 


بارياسترو ضد برشلونة

الساعة:  8 مساءً بتوقيت مصر، 9 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: SSC1

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