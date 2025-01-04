مواعيد مباريات اليوم السبت 4 يناير 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي خليجي 26
مواعيد مباريات اليوم، تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 4 يناير 2025 العديد من المباريات المهمة ولعل أبرزها مباراة البحرين ضد عمان في كأس الخليج العربي.
موعد مباريات كأس الخليج العربي
البحرين ضد عمان
الساعة: 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: دبي الرياضية 1 + SSC + الكويت الرياضية + أبوظبي الرياضية
قنوات الكأس + الشارقة الرياضية.
موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا
يانغ أفريكانز ضد مازيمبي
الساعة: 3 مساءً بتوقيت مصر، 4 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 6
اورلاندو بيراتس ضد إستاد أبيدجان
الساعة: 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5
الرجاء الرياضي ضد ماميلودي صن داونز
الساعة: 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 6
الجيش الملكي ضد مانيما انيون
الساعة: 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5
موعد مباريات الدوري الإنجليزي
توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد
الساعة: 2.30 مساءً بتوقيت مصر، 3.30 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
بورنموث ضد إيفرتون
الساعة: 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت اكسترا 1
أستون فيلا ضد ليستر سيتي
الساعة: 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3
كريستال بالاس ضد تشيلسي
الساعة: 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 2
مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد
الساعة: 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
ساوثهامتون ضد برينتفورد
الساعة: 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن لم تعلن
برايتون ضد أرسنال
الساعة: 7.30 مساءً بتوقيت مصر، 8.30 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
موعد مباريات الدوري الإيطالي
فينيزيا ضد إمبولي
الساعة: 4 مساءً بتوقيت مصر، 5 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن
فيورنتينا ضد نابولي
الساعة: 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن
هيلاس فيرونا ضد أودينيزي
الساعة: 9.45 مساءً بتوقيت مصر، 10.45 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن
موعد مباريات الدوري الفرنسي
نيس ضد رين
الساعة:10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4
سانت إيتيان ضد ستاد ريمس
الساعة: 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4
ليل ضد نانت
الساعة: 8 مساءً بتوقيت مصر، 9 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أون تايم سبورت 2
موعد مباريات كأس ملك إسبانيا
بارياسترو ضد برشلونة
الساعة: 8 مساءً بتوقيت مصر، 9 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC1
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