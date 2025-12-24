كأس أمم إفريقيا 2025، القناة الناقلة للديربي العربي بين الجزائر والسودان

18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا 2025، يلتقي منتخبا الجزائر والسودان في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان في كأس أمم إفريقيا 2025

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات كأس الأمم الإفريقية 2025 بتقنية HD.

وتذاع مباراة الجزائر والسودان على قنوات beIN Sports MAX 1, 2.

معلق مباراة الجزائر والسودان في كأس أمم إفريقيا 2025

أسندت شبكة بي إن سبورتس إلى المعلق حسن العيدروس مهمة التعليق على مباراة الجزائر والسودان في كأس الأمم الإفريقية 2025.

مباراة الجزائر والسودان في كأس أمم إفريقيا 2025

يبدأ منتخب الجزائر البطولة بمواجهة عربية خالصة أمام صقور الجديان وعينه على استعادة الهيبة القارية والمنافسة بقوة على اللقب متسلحا بكتيبة من النجوم المحترفين بالدوريات الأوروبية في مجموعة تضم معهم بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.

في المقابل يأمل منتخب السودان في الظهور بشكل مشرف وتحقيق مفاجأة أمام المرشح الأول في المجموعة، والخروج بنتيجة إيجابية تعزز آماله في التأهل للدور التالي.

ضربة قوية للجزائر قبل مواجهة السودان

وتلقى منتخب الجزائر ضربة قوية قبل انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعد إعلان الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن غياب نجمه حسام عوار بسبب الإصابة.

إصابة حسام عوار

وأفاد الاتحاد في بيان رسمي أن اللاعب تعرض لإصابة على مستوى الركبة خلال الحصة التدريبية الأخيرة، وأكدت الفحوصات الطبية أن الإصابة تستوجب إراحته، مما أدى إلى استبعاده من المشاركة في البطولة القارية.

وفي خطوة سريعة، قرر الجهاز الفني للمنتخب الجزائري استدعاء لاعب نادي أنجيه الفرنسي، حيماد عبدلي، لتعويض غياب عوار، ضمن قائمة “الخضر” استعدادًا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا.

مواعيد مباريات المجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا

24 ديسمبر: بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية ـ الساعة 2:30 عصرا.

24 ديسمبر: الجزائر والسودان ـ الساعة 5 مساء.

28 ديسمبر: غينيا الاستوائية والسودان ـ الساعة 5 مساء.

28 ديسمبر: الجزائر وبوركينا فاسوـ الساعة 7:30 مساء.

31 ديسمبر: غينيا الاستوائية والجزائر ـ الساعة 6 مساء.

31 ديسمبر: السودان وبوركينا فاسوـ الساعة 6 مساء.

