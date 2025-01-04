السبت 04 يناير 2025
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محافظات

بسبب الإقبال الجماهيري، استمرار أعمال سوق اليوم الواحد في المنصورة بأسعار مخفضة اليوم

سوق اليوم الواحد،
سوق اليوم الواحد، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مد أعمال سوق اليوم الواحد المقام بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة يوم آخر ليستمر في العمل اليوم السبت، وذلك انطلاقًا من الإقبال على المنتجات المختلفة المعروضة بسبب انخفاض أسعارها عن سعر السوق، وتلبية لتوفير احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير السلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة.

تخفيضات بين 20% - 30% في سوق اليوم الواحد

وأكد أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بسعر مناسب يقل عن السوق بنسبة تتراوح بين 20% - 30%.

اختيار أماكن السوق بما لا يعيق حركة المرور والسير

وأوضح محافظ الدقهلية أنه وجه علي حسن وكيل وزارة تموين الدقهلية والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة بتموين الدقهلية، بتعميم سوق اليوم الواحد ليشمل جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة على أن يكون يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لتيسير الحصول على السلع في أقرب مكان وتقليل المسافات بين المواطنين وأماكن تسوقهم، وأن يتم اختيار أماكن السوق بما لا يعيق حركة المرور والسير أو يؤثر على المظهر الحضاري للشوارع وأن يكون في أماكن يمكن الوصول إليها بسهولة ويسر.

مختلف السلع الغذائية في سوق اليوم الواحد

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن سوق اليوم الواحد يضم مختلف السلع الغذائية من اللحوم البلدية والخضروات الطازجة والفواكه والسلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والدقيق والمكرونة والسمن وغيرها من السلع الضرورية والتي تمثل احتياجات الأسرة وذلك لتيسير حصولهم على احتياجاتهم بأسعار متميزة وبجودة عالية حيث يتم الحصول على المنتجات من المنتج مباشرة لتباع بسعر التكلفة داخل السوق.

الدولة تسعى بكل الوسائل لتوفير الخدمات المطلوبة

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تسعى بكل الوسائل لتوفير الخدمات المطلوبة في كل المجالات للمواطنين في أماكن إقامتهم.

الإبلاغ عن أي شكوى تخص المنتجات المعروضة لحلها على الفور

وأوضح أن الجهاز التنفيذي يعمل جميعا لتخفيف العبء عن المواطنين والاستجابة لمطالبهم، وأهاب بالمواطنين الإبلاغ عن أي شكوى تخص المنتجات المعروضة لحلها على الفور.

 

لجنة تفتيش في السوق على مدار الساعة لمتابعة الأسعار

وأوضح أنه في سبيل تحقيق أهداف السوق وحسن سير العمل فيه فقد كلف لجنة تفتيش بالبقاء في السوق على مدار الساعة لمتابعة الأسعار والمنتجات بما يضمن الاستفادة القصوى للمواطنين من السوق.

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