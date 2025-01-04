كولر يبرر الهزيمة أمام شباب بلوزداد ويعلق على الهدف الكارثي في مرمى الشناوي

أعرب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن حزنه بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في رابع جولات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مارسيل كولر، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة شباب بلوزداد، إن الأهلي لم يخسر من فترة طويلة، وإن المباراة بشكل عام كانت حادة جدا، والمنافس قدم مستويات جيدة رغم أن فرصهم محدودة.

وأضاف أن الهدف الذي دخل مرمى الأهلي جاء في توقيت صعب، وكان يجب تجنبه، مؤكدًا أن موقف الأهلي في المجموعة لن يتأثر كثيرًا بالخسارة، وأنه سوف يسعى بكل قوة للتأهل للدور التالي.

وأشار إلى أن الأهلي خاض المباراة بأسلوب مختلف عن اللقاء، الذي جمع الفريقين في القاهرة، وفقدنا الكرة كثيرًا، ولم نؤد بالشكل الذي اعتدنا عليه.

وواصل " كنت أفضل أن تكون صفوف الفريق مكتملة بكافة اللاعبين، لكن هناك العديد من الغيابات بسبب الإصابات، وذلك بسبب عدم تقديم اللاعبين البدلاء اليوم المستوي المطلوب.

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وخسر الأهلي من مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت، مساء أمس الجمعة، على ملعب 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل نوفل خاسف هدف فريق شباب بلوزداد في الدقيقة 90+1.

تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، أشرف داري، يحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية.

خط الهجوم، كريم الدبيس، وسام أبو علي، حسين الشحات.

وتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعمر الساعي.

تشكيل شباب بلوزداد ضد الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل.

خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، محمد إسلام بالخير.

خط الهجوم: أيمن محيوس، خانيسا مايو، عبد الرحمن مزيان.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: فريد شعال، بدر الدين سوياد، أسامة دايباش، هيدي شعبي، محمد عزي، إسلام سليماني، يوسف كوني، رزقي حمرون وعرفات دومبيا.

ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي 7 نقاط

شباب بلوزداد 6 نقاط

أورلاندو بيراتس 5 نقاط

ستاد أبيدجان نقطة واحدة

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