أخبار مصر: قرار يطبق لأول مرة بخطبة الجمعة، زيزو يثير القلق، كوارث سد النهضة ترتد على الإثيوبيين، مفاجأة بمنزل منفذ هجوم نيو أورلينز

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

هذا ما جناه آبي أحمد على شعبه، خبير يكشف كيف دمر سد النهضة حياة الإثيوبيين وشردهم (صور)

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن جني الإثيوبيين لأضرار سد النهضة.

بدون إشارات حمراء، الأرصاد تعلن مفاجأة عن طقس اليوم وتحذر من يومي السبت والأحد

طقس اليوم، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم 3 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم لم يشهد أي ظواهر جوية مقلقة باستثناء الشبورة المائية الصباحية والتي تنتهي في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم.

الصومال يعلن رسميا انتهاء أزمته مع إثيوبيا

أعلن وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي، اليوم الخميس، حل الصراع بين بلاده وإثيوبيا، مشيرا إلى "النضج الدبلوماسي المتزايد" لدى الصومال والذي مكنه من تحقيق هذا الاختراق.

بستوري على إنستجرام، زيزو يثير قلق جماهير الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية

تسبب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إثارة قلق جماهير الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طيب وزواجه الثاني شقلب حياته، الأخ غير الشقيق لمنفذ هجوم نيو أورليانز يكشف تفاصيل مثيرة عنه

قال عبد الرحيم جبار الأخ غير الشقيق‭‭ ‬‬لشمس الدين جبار، المتهم بدهس محتفلين بشاحنة في مدينة نيو أورليانز يوم رأس السنة في واقعة أسفرت عن مقتل 14 وإصابة عشرات، إن شمس الدين كان من قدامى المحاربين في الجيش وكان يكافح للتغلب على طلاقه الأخير لكن لم تظهر عليه أي علامات على الاستياء قبل أسابيع فقط من الهجوم.

دماء على الأسفلت، مشاهد مأساوية لتصادم سيارة زفة عروسين بميكروباص في أسيوط (فيديو)

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين مصرعهم في تصادم سيارة ملاكي “زفة عروس” بأخرى ميكروباص، بكوبري الواسطى بمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

بعد وفاة 4 شباب بالسكتة القلبية، جمال شعبان يحذر من ألم البرد

ما زالت السكتة القلبية تغتال زهرة شباب مصر، حيث رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية 4 شباب بمختلف الأعمار، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر عن القتل الصامت وأعراضه الخفيفة.

خوفا على سلامتهم، المحققون في كوريا الجنوبية يعلّقون محاولة اعتقال الرئيس المعزول

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، بأن المحققون في كوريا الجنوبية أعلنوا تعليق محاولتهم توقيف الرئيس يون سوك يول.

الابن انتقم من خاله، حريق متعمد يؤدي إلى انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية بدمياط (صور)

شهدت منطقة الشعراء بمحافظة دمياط حريق هائل أدى إلى انهيار منزل مكون من ٣ طوابق ملك إيهاب محمد.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي وشباب بلوزداد ويوفنتوس ضد ميلان

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي أو العالمي ويأتي على رأسهم مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا ومباراة يوفنتوس ضد ميلان في كأس السوبر الإيطالي ولقاء ريال مدريد وفالنسيا في الليجا.

صور توثق "مفاجآت" داخل منزل منفذ هجوم نيو أورلينز، والسر في أوضة النوم

هجوم نيو أورليانز، أظهرت صور حصلت عليها صحيفة "نيويورك بوست"، مفاجآت عثر عليها في منزل منفذ هجوم نيو أورليانز شمس الدين جبار.

تطبق لأول مرة، ننشر موضوعات خطبة الجمعة “الثانية” بعد قرار الأوقاف

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وجود تغيير في خطبة الجمعة، كخطوة مرحلية، تأتي تمهيدًا لتطوير شامل في الخطاب الديني عمومًا تعلن الوزارة تفاصيله وملامحه بالكامل قريبًا بإذن الله. يأتي هذا التطوير في إطار من التنسيق الكامل مع المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية وبقية مؤسسات الدولة لرصد الواقع بعمق والتجاوب معه ومعالجة تحديات أبناء شعب مصر الكرام جميعا.

عسكري شجاع ومحب لـ ترامب، منفذ هجوم شاحنة "تسلا" يثير حيرة الشرطة الأمريكية (فيديو)

توصلت السلطات الأمريكية، يوم الخميس، إلى هوية منفذ هجوم شاحنة تسلا أمام "فندق ترامب"، ونشرت صورًا لبطاقة الهوية العسكرية وجواز السفر الخاصين بالمنفذ.

للمرة الثانية خلال يومين، حريق بمول تجاري بمنطقة سموحة بالإسكندرية (صور)

نشب حريق بمول تجاري داخل مبني سكني هو الثاني خلال يومين في نفس المبنى، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمنطقة سموحة وسط الإسكندرية.

نجم فرقة BTS يتبرع بـ 100 مليون وون كوري لعائلات ضحايا طائرة جيجو

تبرع مساء أمس الخميس الموافق 2 يناير، جايهوب عضو فرقة الكيبوب BTS بمبلغ 100 مليون وون كوري (حوالي 68,000 دولار) لعائلات ضحايا حادث تحطم طائرة جيجو في مطار موآن.

القبض على "عزرائيل" سجن صيدنايا في سوريا (فيديو)

تصدر اسم أوس سلوم الملقب بـ"عزرائيل صيدنايا" مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

موضوع خطبة الجمعة "الأولى"، مساجد مصر تتحدث عن "فما ظنكم برب العالمين" صناعة الأمل

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة “الأولى” اليوم الجمعة بعنوان: "فما ظنكم برب العالمين (صناعة الأمل)".

مصرع وإصابة 20 شخصا في تحطم طائرة اصطدمت بمبنى سكني بكاليفورنيا (فيديو)

أعلنت الشرطة الأمريكية، مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين في حادث تحطم طائرة ببناية سكنية في منطقة فولرتون بولاية كاليفورنيا.

بحيلة ماكرة، مسؤول صيني سابق يتدخل لإنهاء علاقة ابنه العاطفية بالزواج من خطيبته

في واقعة غريبة، تدخل مسؤول صيني سابق لإنهاء علاقة ابنه العاطفية بخطيبته ليلاحقها هو بدلًا منه.

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