الجمعة 03 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

للمرة الثانية خلال يومين، حريق بمول تجاري بمنطقة سموحة بالإسكندرية (صور)

حريق للمرة الثانية
حريق للمرة الثانية بمول تجاري، فيتو

نشب حريق بمول تجاري داخل مبني سكني هو الثاني خلال يومين في نفس المبنى، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمنطقة سموحة وسط الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بحدوث حريق بمول  تجاري في شركة داخله، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمنطقة سموحة وسط الإسكندرية.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء.

 وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق بوحدة تجارية، وتم إخلاء المبنى من المواطنين.

 وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق مول متاجر حريق سموحه الحماية المدنية والحريق بالإسكندرية اخبار حوادثالاسكندرية أخبار محافظة الأسكندرية

مواد متعلقة

السيطرة على حريق محدود داخل مطعم في الإسكندرية

ads

الأكثر قراءة

للمرة الثانية خلال يومين، حريق بمول تجاري بمنطقة سموحة بالإسكندرية (صور)

الصومال يعلن رسميا انتهاء أزمته مع إثيوبيا

الإعلامية ياسمين الخطيب تعلن زواجها للمرة الخامسة

بستوري على إنستجرام، زيزو يثير قلق جماهير الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية

بسبب أطفال غزة، مذيعة القاهرة الإخبارية تحرج مستشارا بالحزب الجمهوري (فيديو)

الضاني يرتفع 16 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

بنكتة وتصفيق، بايدن يبدأ خطابه بعد الهجوم الإرهابي في نيو أورلينز

ضمن خطتها لإعمار بيوت الله، الأوقاف تفتتح 27 مسجدًا جديدًا اليوم بـ 9 محافظات

منوعات

المزيد

بتهمة الاتجار بالبشر، الحكم بحبس رجلين وامرأة بالجزائر

ثأر غير مألوف، صيادون يلاحقون خنزيرًا بعد مهاجمة مواطن في تركيا

شابة سورية تطعن طبيبا تركيًّا لسبب غريب

حل لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل في الأوساط العلمية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم أكل الحمص في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية