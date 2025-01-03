للمرة الثانية خلال يومين، حريق بمول تجاري بمنطقة سموحة بالإسكندرية (صور)

نشب حريق بمول تجاري داخل مبني سكني هو الثاني خلال يومين في نفس المبنى، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمنطقة سموحة وسط الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بحدوث حريق بمول تجاري في شركة داخله، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمنطقة سموحة وسط الإسكندرية.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء.

وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق بوحدة تجارية، وتم إخلاء المبنى من المواطنين.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.