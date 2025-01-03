نجم فرقة BTS يتبرع بـ 100 مليون وون كوري لعائلات ضحايا طائرة جيجو

تبرع مساء أمس الخميس الموافق 2 يناير، جايهوب عضو فرقة الكيبوب BTS بمبلغ 100 مليون وون كوري (حوالي 68,000 دولار) لعائلات ضحايا حادث تحطم طائرة جيجو في مطار موآن.

وأوضح جايهوب في بيان له، "عندما سمعت خبر الحادث، قررت تقديم هذا التبرع لمساعدة العائلات الثكلى بقدر المستطاع".

وأضاف، "أقدم أعمق التعازي والراحة للعائلات المتضررة وكل من تأثر بهذه المأساة، قلبي مع الذين يعانون من هذا الألم الكبير".

جايهوب هو عضو في "نادي شرف الجسر الأمل" الخيري، وقد دعم باستمرار قضايا مختلفة ويواصل تقديم المساعدة للمحتاجين من خلال أعماله الخيرية، وفي أكتوبر الماضي، أكمل جايهوب خدمته العسكرية الإلزامية، وسيعود إلى المسرح في حفل منفرد بعنوان 'J-HOPE TOUR - HOPE ON THE STAGE' من 28 فبراير إلى 2 مارس في سيول.

تحطم طائرة جيجو في مطار موآن

تحطمت طائرة ركاب "جيجو إير" القادمة من بانكوك بعد اصطدامها بجدار خرساني في المطار أثناء هبوطها دون الاستعانة بعجلات الهبوط، مما أسفر عن مقتل 179 شخصا من أصل 181 كانوا على متنها.

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