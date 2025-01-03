بعد وفاة 4 شباب بالسكتة القلبية، جمال شعبان يحذر من ألم البرد

ما زالت السكتة القلبية تغتال زهرة شباب مصر، حيث رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية 4 شباب بمختلف الأعمار، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر عن القتل الصامت وأعراضه الخفيفة.

ولخطورة هذا المرض رصد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، 3 حالات وافتهم المنية بسبب أزمات قلبية مفاجأة.

وقال على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك: "ما زالت السكتة القلبية تغتال زهرة شباب الوطن.. اللي على يمين الصورة

بسنت طه ٢٨ عامًا من بورسعيد سقطت في الشارع لدى عودتها من العمل وفشلت محاولات إنقاذها.



وتابع: "اللي فوق بنظارة سامر الضيف ٤٧ عامًا.. سامر وهو سايق امبارح بالليل جات له أزمة قلبية والناس كسروا عليه العربية وطلعوه وراحوا بيه مستشفى بس كانت روحه صعدت إلى بارئها".



وأردف: "والأخير أحمد الجيزاوي شاب ٤٠ سنة كان يتمتع بصحة جيدة بشوش الوجه لم يشتك يومًا ألمًا قطُّ ويشهد له القاصي والداني بحسن الخلق رجع من عمله في الواحدة صباحًا جلس مع صغاره ثم خرج لأداء صلاة الفجر ومات أمام المسجد بعد أداء الصلاة دون شكوى أو ألم إلا أنه قبل الصلاة شعر بألم ناحية القلب فظن أنه ألم البرد ليلة الجمعة الماضية".



واختتم “شعبان” قائلًا: "العمر قصير جدًّا يا أصدقائي أرجو الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة وخالص العزاء لأسرهم".

وسبق أن قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق: "كان سؤال بييجي لي كتير ليه الأزمات القلبية زادت وإزاي أعرفها وإزاي أساعد اللي عنده أزمة قلبية".



وأوضح أن الأزمات القلبية زادت لأسباب كتير منها:

- التوترات والضغوط

- ارتفاع ضغط الدم في سن صغير

- ارتفاع السكر

- عدم ممارسة الرياضة ولا المشي مما أدى الي ترهل الجسم وارتفاع نسبة الكولسترول الضار

- نوعية الأكل غير الصحي

- السمن الصناعي والمشروبات الغازية

- التدخين والمسكنات بكثرة والمخدرات والمكملات الهورمونية دون إشراف طبي

- التاريخ العائلي الوراثي له دور كبير فيه عائلات عندها استعداد لأمراض تصلب الشرايين وأزمات القلب.



ولمعرفة الإصابة بالأزمات القلبية قال “شعبان”:

مش لازم أستنى لما قلبي يتعب

لازم الاكتشاف المبكر

اكتشاف الضغط بالقياس

والسكر والكولسترول بالتحليل وضبطهم بالعلاج

الشعور اي وجع في منطقة الصدر مش متعود عليه بيزيد مع المجهود سواء كان الوجع علي شكل حموضة أو حرقات أو سكاكين بتقطع

إسعاف المريض

٤ أقراص أسبرين أطفال

أو ٤ أقراص مضاد للصفائح بلافيكس

لصقة نيترودرم ع الصدر

استدعاء الإسعاف في حالة عدم سكون الوجع

لازم نتعلم إزاي نعمل تدليك للقلب علشان نسف الشخص اللي عنده أزمة لو توقف قلبه.



وفي نفس السياق انتابت مواقع السوشيال ميديا بمحافظة الشرقية، حالة من الصدمة والحزن الشديد لوفاة الممرض الشاب “أحمد محمد سليمان” 43 عامًا أخصائي التمريض بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الزقازيق العام، والذي وافته المنية إثر توقف في عضلة القلب.

تقدم الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملون بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وجميع العاملين بمستشفى الزقازيق العام، بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له الزميل الممرض أحمد محمد سليمان صالح أخصائي التمريض بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الزقازيق العام، وزوج الزميلة نورا جلال خليل بإدارة الموارد البشرية بديوان عام المديرية، والذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ٤٣ عامًا، إثر توقف في عضلة القلب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.