الجمعة 03 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي وشباب بلوزداد ويوفنتوس ضد ميلان

الأهلي وشباب بلوزداد،فيتو
الأهلي وشباب بلوزداد،فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي أو العالمي ويأتي على رأسهم مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا ومباراة يوفنتوس ضد ميلان في كأس السوبر الإيطالي ولقاء ريال مدريد وفالنسيا في الليجا، وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني 

فالنسيا ضد ريال مدريد - 10 مساءً - بي أن سبورت 1HD

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر 

الجونة ضد القناة - 2:30 مساءً- on time sport 1

فاركو ضد الترسانة - 2:30 مساءً- on time sport 1

طلائع الجيش ضد الأوليمبي - 5:30 مساءً- on time sport 1

إنبي ضد حرس الحدود - 5:30 مساءً- on time sport 1

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإيطالي 

يوفنتوس ضد ميلان - 9 مساءً - SSc SPORT

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا 

شباب بلوزداد ضد الأهلي - 9 مساءً - بي إن سبورت 2HD

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي 

نيس ضد رين - 10 مساءً 

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي 

ريزه سبور ضد بشكتاش - 7 مساءً

ألانيا سبور ضد قونيا سبور - 7 مساءً 

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي 

ناسيونال ماديرا ضد بورتو - 8 مساءً 

فيتوريا جيماريش ضد سبورتنج لشبونة - 10:15 مساءً

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي 

شباب المحمدية ضد الفتح الرباطي - 9 مساءً 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواعيد مباريات اليوم الدوري الإسباني شباب بلوزداد ضد الأهلي دوري أبطال أفريقيا يوفنتوس ضد ميلان نيس ضد رين شباب بلوزداد

مواد متعلقة

مسئولو السفارة المصرية بالجزائر يحضرون مران الأهلي الرئيسي لمواجهة شباب بلوزداد

كولر: لن نمكن شباب بلوزداد من تحقيق نتيجة إيجابية

ماذا قال مدرب ميلان عن مواجهة نجله في كأس السوبر الإيطالي؟

كولر يجتمع مع جهازه المعاون استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد

ads

الأكثر قراءة

بعد وفاة 4 شباب بالسكتة القلبية، جمال شعبان يحذر من ألم البرد

مصرع وإصابة 20 شخصا في تحطم طائرة اصطدمت بمبنى سكني بكاليفورنيا (فيديو)

الصومال يعلن رسميا انتهاء أزمته مع إثيوبيا

الكيمكوات بـ 30 جنيها وانخفاض الجوافة، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

للمرة الثانية خلال يومين، حريق بمول تجاري بمنطقة سموحة بالإسكندرية (صور)

هذا ماجناه آبي أحمد على شعبه، خبير يكشف كيف دمر سد النهضة حياة الإثيوبيين وشردهم (صور)

صور توثق "مفاجآت" داخل منزل منفذ هجوم نيو أورلينز، والسر في أوضة النوم

بحيلة ماكرة، مسؤول صيني سابق يتدخل لإنهاء علاقة ابنه العاطفية بالزواج من خطيبته

منوعات

المزيد

مصرع وإصابة 20 شخصا في تحطم طائرة اصطدمت بمبنى سكني بكاليفورنيا (فيديو)

بتهمة الاتجار بالبشر، الحكم بحبس رجلين وامرأة بالجزائر

ثأر غير مألوف، صيادون يلاحقون خنزيرًا بعد مهاجمة مواطن في تركيا

شابة سورية تطعن طبيبا تركيًّا لسبب غريب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية