هذا ماجناه آبي أحمد على شعبه، خبير يكشف كيف دمر سد النهضة حياة الإثيوبيين وشردهم (صور)

سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن جني الإثيوبيين لأضرار سد النهضة.

وكتب “شراقي” على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك" تحت عنوان “بعد أكبر سلسلة من الزلازل انهيار عشرات المنازل وفرار الآلاف فى إثيوبيا”، قائلا:" ضربت سلسلة من الزلازل بلغ عددها 57 زلزال خلال الأحد عشر يومًا الأخيرة من العام الماضى منطقة الأخدود الإثيوبى (أواش فنتالي)، شعر بها سكان أديس أبابا على بعد 100 - 150 كم".

انهيار عشرات المنازل وفرار الآلاف

وأضاف:"تتسبب الزلازل في انهيار عشرات المنازل، وفرار الآلاف إلى المناطق مجاورة بحثا عن ملجأ أكثر أمنًا، الزلازل ما زالت مستمرة بلغ عددها 18 زلزال فى اليوم الأول والثاني من العام الجديد، بقوة 4.5 - 5.1 درجة وتشكل مخاطر كبيرة على البنية الأساسية والسلامة البشرية، خاصة في منطقة "أواش فنتالي" المعرضة للخطر، ومن المتوقع أن تستمر الأيام القادمة وقد يحدث ماهو أقوى، وقد سجل فى الماضى 6.3 درجة فى 25 أكتوبر 1987".

تسرب المياه من بحيرة سد النهضة

وتابع: "التفسير العلمى الأقرب لهذه السلسلة الزلزالية غير المسبوقة من خلال إحصائيات الزلازل والتركيب الجيولوجي هو تسرب المياه من بحيرة سد النهضة من خلال التشققات والفوالق (أخدود النيل الأزرق الذي يصل بحيرة سد النهضة بالأخدود الإثيوبي، وتنشيطها لانزلاق الكتل الصخرية وتكوين الزلازل، وهذا يحتاج إلى مزيد من الدراسات الجيولوجية والزلزالية وحساب كمية المياه المتسربة، كان المفروض المكتب الفرنسى BRL أن يقوم بالعديد من الدراسات ولكن إثيوبيا عرقلت القيام بأى من الدراسات المطلوبة".



واختتم:"تبعد سلسلة الزلازل الأخيرة حوالي 500 - 600 كم عن سد النهضة، وهي لا تشكل خطورة فى الوقت الحالى، وحدث فى 8 مايو 2023 أقرب زلزال من سد النهضة بقوة 4.4 درجة على بعد 100 كم، وكان التخزين 15 مليار م3 فى ذلك الوقت".

ألاعيب إثيوبيا لوقف تشغيل توربينات سد النهضة عمدًا

وكان الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، كشف الخميس، عن أحدث صور لبعض قطاعات سد النهضة الإثيوبي، حيث أظهرت الصور، توقف بعض التوربينات الموجودة بالسد.

صور حديثة تكشف توقف توربينات سد النهضة

وأكد الباحث هاني إبراهيم أن الضفة الشرقية بـ سد النهضة، والتي تضم 7 توربينات، لا يعمل بها سوى 4 توربينات بشكل جزئي، وتتوقف أحيانًا؛ وقطاع التوربينات العلوية بالضفة الشرقية بها 5 توربينات، ولا يعمل منها سوى 2 فقط.

وأوضح هاني إبراهيم أن قطاع التوربينات العلوية بالضفة الغربية تضم 6 توربينات، ولا يعمل بها أي توربين، مؤكدًا أن التوربينات التي تم الانتهاء منها لا تشغلها إثيوبيا عن عمد، برغم أن منسوب بحيرة السد يسمح بتشغيل الـ 13 توربينًا.

وكشف الباحث هاني إبراهيم عن 4 صور لبعض القطاعات في السد الكارثي، 3 صور حديثة لقطاعات التوربينات في سد النهضة، في "مدة زمنية من 3 إلى 5 أيام"، وصورة مدة زمنية شهر إلى شهر ونصف، وهي خاصة بمنسوب البحيرة.

وعن قطاع التوربينات في سد النهضة، قال الباحث هاني إبراهيم: “الضفة الشرقية تضم 7 توربينات، لا يعمل بها سوى 4 توربينات ”2 منخفضين و2 علويين" بشكل جزئي واحيانا تتوقف".

إغلاق توربينات الضفة الشرقية والغربية لسد النهضة

وأوضح هاني إبراهيم أن "قطاع التوربينات العلوية بالضفة الشرقية يضم 5 توربينات ولا يعمل منها سوى 2 فقط" كاشفًا عن صورة توضح أن التدفق من حوض التوربينات لا يمكن أن يكون من تشغيل كلي لتوربين بل جزئي لتوربين واحد فقط"، قائلًا: "في حين تم الانتهاء من توربين ثالث منذ شهور ولم يتم تشغيله كما ان هناك اعمال مازالت امام 2 توربين آخرين."

وأكد هاني إبراهيم أن "قطاع التوربينات العلوية بالضفة الغربية تضم 6 توربينات، لا يعمل منها أي توربين، وتضم توربين واحد فقط تم الانتهاء أيضًا منه من شهور، ولم يتم تشغيله وباقي التوربينات مازال أمامها أعمال كثيرة".

إثيوبيا تغلق توربينات سد النهضة عمدًا

وعن منسوب بحيرة سد النهضة وإمكانية تشغيل توربينات سد النهضة، قال هاني إبراهيم: “صورة منسوب البحيرة 637 متر، تعادل حوالي 68 مليار متر مكعب، وهي كمية كافية لتشغيل جميع التوربينات، ومع ذلك لأن الغرض ليس كهربي؛ ويهدف السد للتحكم في التدفق لم يتم تشغيل جميع التوربينات، بل أن التوربينات التي تم الانتهاء منها لم يتم تشغيلها بشكل عمدي”.

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