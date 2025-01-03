الجمعة 03 يناير 2025
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رياضة

بستوري على إنستجرام، زيزو يثير قلق جماهير الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

تسبب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إثارة قلق جماهير الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك مع المصري، في رابع جولات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، وذلك يوم الأحد المقبل.  

 

منشور زيزو 

ونشر زيزو منشورًا "ستوري" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل "إنستجرام" قال فيه: "إلهي أذهب البأس رب الناس، اشفني وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيني وتمدني بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير".

 

ويتواجد فريقا الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة الكونفدرالية، التي تضم إلى جوارهما بلاك بولز الموزمبيقي وإنييمبا النيجيري.


ويحتل الزمالك صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي المصري بالمركز الثالث، ولديه 4 نقاط، بالتساوي مع بلاك بولز صاحب الوصافة.

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